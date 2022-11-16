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    «Сультаны» устоят в первом тайме против грозного соперника

    Оман — Германия. Прогноз, ставка (к. 4.60) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оман — Германия
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    Серж Гнабри
    16 ноября сборная Омана на своем поле примет национальную команду Германии в товарищеском поединке. Матч пройдет в столице Омана городе Маскат и начнется в 20:00 по мск. Оман — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Оман
  • Маскат
    •  Оман 20:00 Германия Германия
  • Берлин
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    Оман

    Сборная Омана на текущий момент занимает 75-е место в рейтинге ФИФА. Команда никогда не добиралась до финальной части чемпионата мира, но в последнее время является постоянным участником основной стадии Кубка Азии.

    Так, у «султанов» там пять заходов. Однако в четырех случаях они не смогли выйти из группы и только в один раз прошли в плей-офф, но там проиграли на первой же стадии.

    Коэффициенты матча Оман — Германия

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    В этом году команда провела восемь встреч. Сперва она доиграла отборочный этап к ЧМ-2022, но заняла в финальной группе лишь четвертое место и не смогла продолжить борьбу за путевку в в Катар.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После этого сборная Омана провела еще четыре товарняка, в которых раз победила, дважды сыграла вничью и проиграла один матч. Причем фиаско было в последнем сыгранном матче — в гостях от скромной команды Иордании со счетом 0:1.

    Германия

    Национальная команда Германии является одной из самых сильнейших в мире. На ее счету четыре победы в чемпионатах мира и трижды она выигрывала чемпионат Европы.

    Последний свой титул «Бундестим» брал в 2014 году, выиграв тогда мировое первенство, одолев в финале 1:0 Аргентину. А вот ЧМ-2018 выдался провальным, так как немцы не смогли выйти из группы.

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    • Квалификацию к предстоящему ЧМ в Катаре команда преодолела без особых проблем, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе, забив 36 мячей, а пропустив всего четыре.

    После этого сборная Германии отыграла еще в Лиге наций, где финишировала на третьем месте в своем квартете, выиграв всего один поединок из шести, раз уступив и четыре матча завершив вничью. В своей последней проведенной игре она поделила очки с Англией — 3:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.07.

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    На викторию Омана дают — 27.00, ничья оценена — в 12.00.

    В преддверии старта чемпионата мира немцы наверняка будут стараться играть осторожно, чтобы избежать травм. Поэтому вполне могут позволить «султанам» устоять хотя бы в первом тайме. В общем, рискнем поставить на такой исход — ничья в первом тайме и победе Германии в матче.

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    Оман — Германия: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Сультаны» устоят в первом тайме против грозного соперника
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