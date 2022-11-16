16 ноября сборная Омана на своем поле примет национальную команду Германии в товарищеском поединке. Матч пройдет в столице Омана городе Маскат и начнется в 20:00 по мск. Оман — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оман

Сборная Омана на текущий момент занимает 75-е место в рейтинге ФИФА. Команда никогда не добиралась до финальной части чемпионата мира, но в последнее время является постоянным участником основной стадии Кубка Азии.

Так, у «султанов» там пять заходов. Однако в четырех случаях они не смогли выйти из группы и только в один раз прошли в плей-офф, но там проиграли на первой же стадии.

Коэффициенты матча Оман — Германия 1X2Новым игрокам 27.0010.501.08Фрибет$40

В этом году команда провела восемь встреч. Сперва она доиграла отборочный этап к ЧМ-2022, но заняла в финальной группе лишь четвертое место и не смогла продолжить борьбу за путевку в в Катар.

Календарь и таблица ЧМ-2022

После этого сборная Омана провела еще четыре товарняка, в которых раз победила, дважды сыграла вничью и проиграла один матч. Причем фиаско было в последнем сыгранном матче — в гостях от скромной команды Иордании со счетом 0:1.

Германия

Национальная команда Германии является одной из самых сильнейших в мире. На ее счету четыре победы в чемпионатах мира и трижды она выигрывала чемпионат Европы.

Последний свой титул «Бундестим» брал в 2014 году, выиграв тогда мировое первенство, одолев в финале 1:0 Аргентину. А вот ЧМ-2018 выдался провальным, так как немцы не смогли выйти из группы.

Квалификацию к предстоящему ЧМ в Катаре команда преодолела без особых проблем, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе, забив 36 мячей, а пропустив всего четыре.

После этого сборная Германии отыграла еще в Лиге наций, где финишировала на третьем месте в своем квартете, выиграв всего один поединок из шести, раз уступив и четыре матча завершив вничью. В своей последней проведенной игре она поделила очки с Англией — 3:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.07.

На викторию Омана дают — 27.00, ничья оценена — в 12.00.

В преддверии старта чемпионата мира немцы наверняка будут стараться играть осторожно, чтобы избежать травм. Поэтому вполне могут позволить «султанам» устоять хотя бы в первом тайме. В общем, рискнем поставить на такой исход — ничья в первом тайме и победе Германии в матче.