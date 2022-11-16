КАМАЗ сыграет на своем поле со «Звездой» Санкт-Петербург в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. КАМАЗ — «Звезда» Санкт-Петербург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы мощно стартовали в первом дивизионе. Между тем, осенью команда опустилась почти в середину турнирной таблицы.

В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Челнинцы на выезде уступили «СКА-Хабаровск» (3:1).

КАМАЗ проиграл два своих последних матча. Да и вообще, в осеннем цикле победы даются команде натужно.

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Наверняка в этом матче челнинцы будут активно атаковать. Обыгрывать полпреда второго дивизиона КАМАЗ просто обязан.

«Звезда» Санкт-Петербург

Эта команда неплохо выступает в своей зоне второй лиги. Текущее второе место вслед за «Ленинградцем» — вполне приличная диспозиция.

Отметим надежные тылы петербуржцев. В 20 турах первенства второй лиги команда пропустила лишь 16 мячей.

Предыдущий тур «Звезда» Санкт-Петербург провела успешно. На выезде была обыграна «Балтика-2» (0:1).

Более того, эта виктория стала для команды уже восьмой (!) к ряду. Впрочем, не будем переоценивать уровень соперников по второй лиге.

Прогноз и ставка

На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Звезды» Санкт-Петербург — за 4.74.

КАМАЗ наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

Гости явно предпочтут действовать вторым номером.

Челнинцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа КАМАЗа в 1 тайме с коэффициентом 2.28.