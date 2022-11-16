КАМАЗ
Челнинцы мощно стартовали в первом дивизионе. Между тем, осенью команда опустилась почти в середину турнирной таблицы.
В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Челнинцы на выезде уступили «СКА-Хабаровск» (3:1).
КАМАЗ проиграл два своих последних матча. Да и вообще, в осеннем цикле победы даются команде натужно.
Наверняка в этом матче челнинцы будут активно атаковать. Обыгрывать полпреда второго дивизиона КАМАЗ просто обязан.
«Звезда» Санкт-Петербург
Эта команда неплохо выступает в своей зоне второй лиги. Текущее второе место вслед за «Ленинградцем» — вполне приличная диспозиция.
Отметим надежные тылы петербуржцев. В 20 турах первенства второй лиги команда пропустила лишь 16 мячей.
Предыдущий тур «Звезда» Санкт-Петербург провела успешно. На выезде была обыграна «Балтика-2» (0:1).
Более того, эта виктория стала для команды уже восьмой (!) к ряду. Впрочем, не будем переоценивать уровень соперников по второй лиге.
Прогноз и ставка
На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Звезды» Санкт-Петербург — за 4.74.
КАМАЗ наверняка
Гости явно предпочтут действовать вторым номером.
Челнинцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа КАМАЗа в 1 тайме с коэффициентом 2.28.