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    КАМАЗ быстро переедет представителя второй лиги

    КАМАЗ — «Звезда» Санкт-Петербург. Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Кубок России, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Звезда» Санкт-Петербург
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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле со «Звездой» Санкт-Петербург в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. КАМАЗ — «Звезда» Санкт-Петербург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Ноября 2022 года
    КамАЗ
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    •  КамАЗ 14:00 Звезда С-Пб Звезда С-Пб
  • Санкт-Петербург
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    КАМАЗ

    Челнинцы мощно стартовали в первом дивизионе. Между тем, осенью команда опустилась почти в середину турнирной таблицы.

    В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Челнинцы на выезде уступили «СКА-Хабаровск» (3:1).

    КАМАЗ проиграл два своих последних матча. Да и вообще, в осеннем цикле победы даются команде натужно.

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    Наверняка в этом матче челнинцы будут активно атаковать. Обыгрывать полпреда второго дивизиона КАМАЗ просто обязан.

    «Звезда» Санкт-Петербург

    Эта команда неплохо выступает в своей зоне второй лиги. Текущее второе место вслед за «Ленинградцем» — вполне приличная диспозиция.

    Отметим надежные тылы петербуржцев. В 20 турах первенства второй лиги команда пропустила лишь 16 мячей.

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    • Предыдущий тур «Звезда» Санкт-Петербург провела успешно. На выезде была обыграна «Балтика-2» (0:1).

    Более того, эта виктория стала для команды уже восьмой (!) к ряду. Впрочем, не будем переоценивать уровень соперников по второй лиге.

    Прогноз и ставка

    На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Звезды» Санкт-Петербург — за 4.74.

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    КАМАЗ наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Гости явно предпочтут действовать вторым номером.

    Челнинцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа КАМАЗа в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    КАМАЗ — «Звезда» Санкт-Петербург: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. КАМАЗ быстро переедет представителя второй лиги
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