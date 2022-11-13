ЦСКА сам виновник своих неудач. «Динамо» вырвалось вперед перед зимней паузой

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в матче 17-го тура РПЛ. О реакции СМИ на этот результат в нашем обзоре.

ЦСКА провалил второй тайм

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что у ЦСКА после второго тайма пропала слаженность действий и это помешало им избежать поражения.

«"Динамо" победило ЦСКА в потрясающе ярком по эмоциям и калейдоскопу событий дерби!

ЦСКА начал дерби агрессивнее и был близок к быстрому голу. В двух эпизодах армейцы могли рассчитывать на пенальти. Армейцы были инициативнее, лучше возвращали себе мяч. И даже без 11-метрового наиграли бы на гол, если бы хорошо подавали стандарты. Тем более для "Динамо" оборона при угловых — проблема в нынешнем сезоне. До перерыва красно-синие заработали восемь угловых, выполнив норму целого матча.

Трудно судить, о чём говорил Федотов со своими футболистами в раздевалке, потому что после перерыва у ЦСКА окончательно пропала игра. Много брака, невынужденных ошибок. Даже сверхмотивированный Ушаков стал всё чаще проигрывать эпизоды Скопинцеву и Муми Нгамалё.

При счёте 1:2 команда Федотова выдала мощный отрезок, а "Динамо", казалось, думает уже лишь об удержании минимального преимущества. Немного удивила замена Чалова на Антона Заболотного, однако Фёдор привык, что не играет все 90 минут — Федотов меняет его в каждом туре.

Не в чем упрекнуть, хороший настрой, хорошая игра. Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное, — реализация. Владимир Федотов

Вот только финальный штурм у ЦСКА совсем не получился. Во втором тайме армейцы даже уступили "Динамо" по ударам (9:10, в створ — 3:4). Команда Федотова смазала концовку первой части сезона РПЛ, одержав лишь одну победу в последних шести матчах, и позволила динамовцам догнать себя в таблице».

«Динамо» начало выход из кризиса

Илья Васильев, который ведет блог «Блюз» на Sports.Ru, отметил изменения в игре «Динамо», которых команда Йокановича добилась в последнее время.

«Эволюция "Динамо" последних туров прослеживается через интервью Арсена Захаряна в "Коммент. Шоу": "Даже сейчас мы пытались играть во владение, но особо не получилось, поэтому вернулись к старой схеме с прессингом, давлением постоянным — это наши сильные качества и на них нужно играть. Мы можем играть в контроль, но это не получается так хорошо, как игра в прессинг, давление, контрпрессинг — мне кажется это приносит нам больше результата. Сейчас он [Йоканович] на это сильно давит и постоянно во время матчей кричит про прессинг. Думаю, он нашел баланс между своим футболом и нашим, пошел результат".

Стиль "Динамо" действительно меняется. Команда Йокановича на двенадцатом месте по владению (46,4%), но в последних играх контролировала мяч чаще: 55% с тонущим "Локомотивом", 56% против "Химок" (команда Гогниева — шестая в РПЛ по контролю), 53% на выезде в Ростове (Карпин — пятый по владению).

«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Арсен Захарян

Проявился и тренд на прессинг. С ЦСКА и "Оренбургом" "Динамо" действовало осторожно, но затем стиль изменился. С одной стороны, уровень "Локомотива" и "Химок" крайне сомнителен, но интенсивность давления сильно повысилась (5,87 и 5,03 PPDA) по сравнению с играми против аутсайдеров в начале сезона (11,78 PPDA с "Торпедо", 16,91 — против "Факела", 17,6 — в Нижнем Новгороде).

"Динамо" позволяло "Ростову" контролировать мяч около ворот (интенсивность снизилась до 16 PPDA), но матч оказался близок к идеальным отрезкам прошлого сезона: бело-голубые прикрывали середину, агрессивно атаковали края (неоднократно крайние защитники включались по Чернову и Сильянову), неоднократно поднимались к чужой штрафной и мешали Песьякову. "Динамо" организовало несколько атак после прессинга и отборов на двух половинах, лидировало 14:0 по ударам до гола Щетинина и создало несколько явных моментов (удары Макарова из штрафной в начале второго тайма).

После разгрома "Химок" Йоканович рассказал и о другой важной детали: "Мы выпустили Тюкавина, Гладышева и Грулева, после чего начали создавать моменты и забили еще три гола. Очень рад, что в последнее время у нас здорово работают замены, чего не было в начале сезона. Это очень важно для нас".

"Динамо" постепенно выходит из кризиса.

Во-первых, завершается адаптация новичков, которые приехали к осени: Эли Даса мощно участвует в построении атак, а Муми Нгамале наконец забил и становится полезнее впереди.

Во-вторых, команда стала ближе к коннекту с Йокановичем — да, "Динамо" играло с более слабыми соперниками, но постепенно возвращается к привычному стилю и приобретает новые черты (голевые атаки в стиле матча с "Оренбургом" и подобные перегрузы становятся классикой).

Календарь и таблица РПЛ

В-третьих, Йоканович грамотно использует замены. Бело-голубые организовали 7 голов после выхода на замену — это 22,5% мячей в сезоне и 46% от осенней результативности».

Сумасшедший накал в концовке

Представитель СЭ Константин Алексеев прошелся по таймам. Он отметил, что второй, а особенно его концовка, получились более динамичным.

Сможем ли удержаться? У нас впереди практически половина чемпионата. Будем готовиться к весенней части. Антон Шунин

«ЦСКА в первом тайме был немного, но лучше. В этом они напоминали самих себя в дерби этих соперников в первом круге. Но тогда динамовцы почти не предлагали контригры, теперь же весьма достойно отвечали.

Кто-то скажет, что подопечные Федотова не заслуживали уйти на перерыв, уступая в счете. Однако бело-голубые вполне могут возразить, что наиграли на свой гол.

Команды выдали сумасшедшую концовку, но отчаянный навал армейцев плодов не принес, невероятно эмоциональный матч все же завершился победой "Динамо".

Приятно, что мы топы в чемпионате Москвы, но на этом футбол в России не заканчивается. Будем стараться во всех встречах после зимнего перерыва. Славиша Йоканович

В итоге раскритикованный ранее Йоканович и "Динамо" выдали бодрую концовку года — четыре победы в пяти матчах — и зимуют на четвертой строчке. Бело-голубые еще и короли Москвы: пять побед и только одна ничья при разнице мячей 17:4».

Игра на встречных курсах

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отметил очень интенсивную и цепкую игру в первом тайме.

«Как показали первые минуты, перестановки гостей были призваны максимально быстро переходить центр поля за счет длинных и средних передач на Чалова, однако и в составе динамовцев стало меньше футболистов, стремящихся затягивать владение мячом. В результате игра началась без середины поля. Быстрые переводы мяча с одной половины поля и обратно следовали друг за другом, но это была не игра наотмашь, а контролируемый хаос.

Вместе с тем стоит признать, что в такой игре сложно полноценно завладеть преимуществом, потому что обе команды много рискуют сложными передачами, которые редко доходят до адресатов (одному надо отдать быстро и точно, другому принять сложную передачу) и не могут закрепиться в середине поля. Центральные полузащитники большую часть первого тайма провели, задрав вверх подбородок.

Показательно, что в первом тайме и у тех, и у других атакующие футболисты чаще касались мяча, чем игроки средней линии: Смолов (29 касаний) и Муми Нгамале (30) больше встречались с мячом, чем Александр Кутицкий и Даниил Фомин (по 22), а Карраскаль (36) по этому показателю из всех футболистов на поле уступил только Скопинцеву. Аномальная статистика. Прав был Олег Романцев, когда говорил, что полузащитнику главное не оказаться теннисной сеткой, над которой все время летает мяч.

Не стоит говорить, какие позиции нам надо усилить. Конечно, трансферы нужны, ведь это конференция. Нужна более длинная скамейка. Владимир Федотов

Как следствие, опасных ударов было значительно меньше, чем потенциально острых атак. Просто потому, что защитники в последний момент успевали исправиться. Моментами завершались как раз редкие атаки низом».

ЦСКА может винить только себя

Автор c BobSoccer Максим Квятковский пишет, что ЦСКА вполне мог избежать поражения, если бы реализовывал свои моменты.

У нас всё получилось, мы были хорошо настроены. Настрой был виден, игра шла на непростом по качеству поле. Мы доминировали, создали первыми два момента. Пропустили нелепый гол. Владимир Федотов

«Можно снова сетовать на реализацию, ведь еще в первом тайме шикарные моменты упустили Карраскаль и Чалов. На судейство, поскольку Безбородов при счете 0:0 не назначил пенальти за фол на Роше. Ситуация выглядит особенно нелепо, поскольку тот же арбитр три недели назад назначил практически такой же 11-метровый в ворота армейцев, когда те встречались с "Оренбургом". Только все это не должно затмевать главного. Команда вновь показала плохую игру. С таким футболом трудно рассчитывать на хорошие результаты.

Почему тренеры пустились в эксперименты после того, как оборона ЦСКА отлично взаимодействовала в матче с "Локомотивом"? Сыграли на ноль, работали четко и слаженно. Но сначала в прошлом туре в тройке центральных защитников появился Фукс, а в этом там оказался Мойзес, который обычно хорошо выглядел на бровке. Его поменяли местами с Зайтундиновым. Впрочем, как раз к Мойзесу из тройки защитников вопросов по сегодняшней игре меньше всего. А вот Фукс такой игрой наглядно показал, почему ему не место в стартовом составе. Он не идет в отбор, просто ждет, что будет предпринимать соперник. И позицию проигрывает.

Вопросов по составу очень много. И по рокировке на левом краю, и по регулярным провалам справа. Ушаков в роли латераля не всегда отрабатывал в защите, про Фукса мы уже поговорили. В результате на правом фланге обороны у ЦСКА был проходной двор.

Чалов вновь был заменен задолго до финального свистка. Да, не лучшая игра Федора, но команде надо отыгрываться, а это ее лучший бомбардир. У Заболотного, которому регулярно дают столько игрового времени, так и осталось ровно 0 (ноль) голов в матчах чемпионата за весь 2022 год. Гайч получил считанные минуты, а этого мало, чтобы себя проявить.

Мы видели страсть в действиях команды, по самоотдаче нет никаких вопросов. Увы, одного желания очень мало. Нужна еще и мысль на поле, а ее мы так и не увидели. В результате ЦСКА уходит на перерыв лишь пятым, без единой победы над теми, кто стоит в таблице выше.

Я удовлетворен как результатом, так и игрой команды. Славиша Йоканович

Самое неприятное, что это абсолютно закономерно. "Динамо", не показавшее ничего сверхъестественного, как и "Пари НН" неделей ранее, сегодня записало в свой актив три очка. Вопросы по этим неудачам прежде всего к тренерскому штабу. Был выбор при определении состава и тактики, как показали матчи, оба раза он оказался неудачным.

Два провала кряду изменили оценку выступления команды в первой половине сезона. "Тройка" и не более того».