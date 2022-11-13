ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья АкатьеваПлющенко vs Тутберидзе и танцы без Дэвис. За кем следить на московском Гран-при «Барселона» — лидер Ла Лиги«Барселона» — осенний чемпион Ла Лиги «Наполи» — «Эмполи». Серия А +8 очков для «Наполи» и падение «Милана»
    Все новости спорта

    Как закончится столичное дерби на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» — ЦСКА. Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат России по футболу, 13 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» — ЦСКА
    В воскресенье, 13 ноября, «Динамо» примет ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «ВТБ Арене» начнется в 19:30 (мск). «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Ноября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Динамо»

    В середине октября бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).

    Затем подопечные Славиши Йокановича на выезде одолели «Локомотив» (1:3) и на своем поле разгромили «Химки» (6:1).

    В последнем матче москвичи отправились в гости к «Ростову», где уступили со счетом 1:2, дважды пропустив после перерыва.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 26 очками после 16 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 31-20, у Смолова 7 голов.

    ЦСКА

    В середине октября в матче чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а потом проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России.

  • Салиба — новая суперзвезда «Арсенала». Кажется, «канониры» нашли идеального защитника
  • Вильям Салиба вскоре может закрепить за собой статус лучшего центрального защитника в европейском футболе
  • 10/11/2022

    • Затем армейцы в рамках РПЛ не справился на выезде с «Оренбургом» (2:2), зато взял верх над московским «Локомотивом» — 1:0.

    В последнем матче подопечные Владимира Федотова довольно неожиданно уступили на своем поле «Пари НН», пропустив единственный гол во втором тайме — 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 29 очками после 15 туров ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-16, у Чалова 10 голов, Медина забил 6 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Динамо» дома победило 2:1, а на выезде уступило 0:1. В последних пяти очных встречах команды одержали по две победы и раз сыграли вничью. 3 матча были верховыми, в 4 забили обе команды.

    В первом круге этого сезона команды сыграли вничью 1:1. Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.60 и ТБ 2,5 за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Миннесота Тимбервулвз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Велес — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Как закончится столичное дерби на «ВТБ Арене»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры