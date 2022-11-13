В воскресенье, 13 ноября, «Динамо» примет ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «ВТБ Арене» начнется в 19:30 (мск). «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В середине октября бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).

Затем подопечные Славиши Йокановича на выезде одолели «Локомотив» (1:3) и на своем поле разгромили «Химки» (6:1).

В последнем матче москвичи отправились в гости к «Ростову», где уступили со счетом 1:2, дважды пропустив после перерыва.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 26 очками после 16 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 31-20, у Смолова 7 голов.

ЦСКА

В середине октября в матче чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а потом проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России.

Затем армейцы в рамках РПЛ не справился на выезде с «Оренбургом» (2:2), зато взял верх над московским «Локомотивом» — 1:0.

В последнем матче подопечные Владимира Федотова довольно неожиданно уступили на своем поле «Пари НН», пропустив единственный гол во втором тайме — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 29 очками после 15 туров ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-16, у Чалова 10 голов, Медина забил 6 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.65.

В прошлом сезоне «Динамо» дома победило 2:1, а на выезде уступило 0:1. В последних пяти очных встречах команды одержали по две победы и раз сыграли вничью. 3 матча были верховыми, в 4 забили обе команды.

В первом круге этого сезона команды сыграли вничью 1:1. Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч .