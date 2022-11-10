«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Эрику тен Хагу переход в английский футбол дается сложно.

Интересно, что в минувшем туре АПЛ манкунианцы играли как раз с «Астон Виллой». Причем «красные дьяволы» уступили со счетом 3:1.

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«Манчестер Юнайтед» до того выиграл три матча подряд. Разумеется, в кубковом поединке команда тен Хага постарается быстро отомстить обидчику.

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Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков манкунианцы выиграли лишь раз при двух поражениях.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы постепенно выбираются из низов турнирной таблицы. Сейчас команда занимает 13 место в АПЛ.

Минувший тур стал для команды продуктивным. «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Вот только с реализацией у «вилланов» явные трудности. В 14 матчах чемпионата команда сумела забить лишь 14 мячей.

«Астон Вилла» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Да и психологическое преимущество после свежей победы над соперником пойдет гостям в плюс.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Астон Виллы» — за 5.50.

«Манчестер Юнайтед» постарается дать реванш «вилланам». «Астон Вилла» имеет сложности с реализацией .

Манкунианцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.