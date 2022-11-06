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    «Старая Синьора» оставит ни с чем «Интер»

    «Ювентус» — «Интер». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Серия А, 6 ноября 2022 года

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    Аркадиуш Милик
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Ноября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Ювентус»

    Нынешний сезон для туринцев складывается неудачно. «Старая Синьора» всего лишь седьмая в турнирной таблице Серии А.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла три пункта. «Ювентус» на выезде минимально обыграл «Лечче».

    Коэффициенты матча Ювентус — Интер

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    Правда, после того туринцы уступили ПСЖ (1:2). «Старая Синьора» осталась на 3 месте в группе, и продолжит борьбу в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Интером» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Ювентус» выиграл и проиграл по разу.

    «Интер»

    Миланцы на текущий момент занимают 6 место. Правда, до второго места рукой подать — три очка.

    Минувший тур команда провела успешно. Дома «Интер» разгромил «Сампдорию» со счетом 3:0.

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    • После того «Интер» уступил «Баварии» (2:0). Впрочем, команда все равно оставалась на второй позиции.

    Миланцы имеют сложности с надежностью тылов. В 12 матчах «Интер» пропустил уже 17 раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ювентуса» — за 3.00.

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    «Ювентус» имеет надежные тылы. «Интер» многовато пропускает.

    Туринцы воспользуются фактором своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 3.00.

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    «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» оставит ни с чем «Интер»
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