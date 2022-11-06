«Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Нынешний сезон для туринцев складывается неудачно. «Старая Синьора» всего лишь седьмая в турнирной таблице Серии А.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три пункта. «Ювентус» на выезде минимально обыграл «Лечче».

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Правда, после того туринцы уступили ПСЖ (1:2). «Старая Синьора» осталась на 3 месте в группе, и продолжит борьбу в Лиге Европы.

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Матчи с «Интером» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Ювентус» выиграл и проиграл по разу.

«Интер»

Миланцы на текущий момент занимают 6 место. Правда, до второго места рукой подать — три очка.

Минувший тур команда провела успешно. Дома «Интер» разгромил «Сампдорию» со счетом 3:0.

После того «Интер» уступил «Баварии» (2:0). Впрочем, команда все равно оставалась на второй позиции.

Миланцы имеют сложности с надежностью тылов. В 12 матчах «Интер» пропустил уже 17 раз.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ювентуса» — за 3.00.

«Ювентус» имеет надежные тылы. «Интер» многовато пропускает .

Туринцы воспользуются фактором своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 3.00.