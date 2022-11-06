«Ювентус»
Нынешний сезон для туринцев складывается неудачно. «Старая Синьора» всего лишь седьмая в турнирной таблице Серии А.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три пункта. «Ювентус» на выезде минимально обыграл «Лечче».
Коэффициенты матча Ювентус — Интер
Правда, после того туринцы уступили ПСЖ (1:2). «Старая Синьора» осталась на 3 месте в группе, и продолжит борьбу в Лиге Европы.
Матчи с «Интером» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Ювентус» выиграл и проиграл по разу.
«Интер»
Миланцы на текущий момент занимают 6 место. Правда, до второго места рукой подать — три очка.
Минувший тур команда провела успешно. Дома «Интер» разгромил «Сампдорию» со счетом 3:0.
После того «Интер» уступил «Баварии» (2:0). Впрочем, команда все равно оставалась на второй позиции.
Миланцы имеют сложности с надежностью тылов. В 12 матчах «Интер» пропустил уже 17 раз.
Прогноз и ставка
На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ювентуса» — за 3.00.
«Ювентус» имеет надежные тылы. «Интер»
Туринцы воспользуются фактором своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 3.00.