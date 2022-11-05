«Зенит»
В начале октября в чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), а на выезде не справился с воронежским «Факелом» (1:1).
Затем подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.
Коэффициенты матча Зенит — Ахмат
В последних матчах чемпионата России питерцы на своем поле уничтожили «Сочи» (7:0), а выездной матч с «Краснодаром» (1:0) выиграли благодаря пенальти на 87-й минуте.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 39 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 44-5, Малком забил 11 голов, еще 7 у Вендела и 6 у Сергеева.
«Ахмат»
В начале октября грозненский клуб в РПЛ дома победил «Динамо» (2:1), на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), а выезд в Краснодар завершил победой со счетом 3:2.
Затем подопечные Сергея Ташуева снова уступили «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победили «Торпедо» (1:0).
В последнем матче чеченский клуб дома проиграл «Ростову» (1:2), быстро открыв счет, но дважды пропустив в концовке встречи.
После 15 туров РПЛ «Ахмат» с 23 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 23-23, Мохамед Конате забил 6 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ахмата» — 2.40.
В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне «Зенит» победил дома 3:1 и на выезде 2:0. В 5 последних матчах питерцы трижды победили и дважды сыграли вничью.
В Петербурге грозненцы проиграли 4 из 5 последних матчей, раз сыграв вничью. Прогноз:
Интересны варианты ставок