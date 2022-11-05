В субботу, 5 ноября, питерский «Зенит» примет грозненский «Ахмат» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на «Газпром Арене» начнется в 16:30 мск. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

В начале октября в чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), а на выезде не справился с воронежским «Факелом» (1:1).

Затем подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.

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В последних матчах чемпионата России питерцы на своем поле уничтожили «Сочи» (7:0), а выездной матч с «Краснодаром» (1:0) выиграли благодаря пенальти на 87-й минуте.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 39 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 44-5, Малком забил 11 голов, еще 7 у Вендела и 6 у Сергеева.

«Ахмат»

В начале октября грозненский клуб в РПЛ дома победил «Динамо» (2:1), на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), а выезд в Краснодар завершил победой со счетом 3:2.

Затем подопечные Сергея Ташуева снова уступили «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победили «Торпедо» (1:0).

В последнем матче чеченский клуб дома проиграл «Ростову» (1:2), быстро открыв счет, но дважды пропустив в концовке встречи.

Календарь и таблица РПЛ

После 15 туров РПЛ «Ахмат» с 23 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 23-23, Мохамед Конате забил 6 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ахмата» — 2.40.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне «Зенит» победил дома 3:1 и на выезде 2:0. В 5 последних матчах питерцы трижды победили и дважды сыграли вничью.

В Петербурге грозненцы проиграли 4 из 5 последних матчей, раз сыграв вничью. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч .