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    «Ахмат» продолжит проигрывать «Зениту» в Петербурге?

    «Зенит» — «Ахмат». Ставка (к. 2.07) и прогноз на чемпионат России по футболу, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ахмат»
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    «Зенит»
    В субботу, 5 ноября, питерский «Зенит» примет грозненский «Ахмат» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на «Газпром Арене» начнется в 16:30 мск. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Зенит»

    В начале октября в чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), а на выезде не справился с воронежским «Факелом» (1:1).

    Затем подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.

    Коэффициенты матча Зенит — Ахмат

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    В последних матчах чемпионата России питерцы на своем поле уничтожили «Сочи» (7:0), а выездной матч с «Краснодаром» (1:0) выиграли благодаря пенальти на 87-й минуте.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 39 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 44-5, Малком забил 11 голов, еще 7 у Вендела и 6 у Сергеева.

    «Ахмат»

    В начале октября грозненский клуб в РПЛ дома победил «Динамо» (2:1), на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), а выезд в Краснодар завершил победой со счетом 3:2.

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    • Затем подопечные Сергея Ташуева снова уступили «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победили «Торпедо» (1:0).

    В последнем матче чеченский клуб дома проиграл «Ростову» (1:2), быстро открыв счет, но дважды пропустив в концовке встречи.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 15 туров РПЛ «Ахмат» с 23 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 23-23, Мохамед Конате забил 6 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ахмата» — 2.40.

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    В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне «Зенит» победил дома 3:1 и на выезде 2:0. В 5 последних матчах питерцы трижды победили и дважды сыграли вничью.

    В Петербурге грозненцы проиграли 4 из 5 последних матчей, раз сыграв вничью. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.04 и ТБ 2,5 за 1.42.

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    «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» продолжит проигрывать «Зениту» в Петербурге?
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