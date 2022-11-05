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    Кто станет чемпионом МЛС?

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия Юнион». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, МЛС, 5 ноября 2022 года

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    «Лос-Анджелес» — фаворит финала
    «Лос-Анджелес» на своем поле сыграет против «Филадельфии Юнион» в финале плей-офф МЛС. Матч состоится 5 ноября, начало — 23:00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 05 Ноября 2022 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 23:00 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» занял первое место в Западной конференции, благодаря чему попал сразу в четвертьфинал.

    В плей-офф коллектив обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2) и разгромил «Остин» (3:0).

    В регулярном сезоне коллектив из Калифорнии выиграл 21 из 34 матчей и забил 66 мячей (пропустил — 38).

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    По ходу сезона состав команды пополнили бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл и экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

    «Филадельфия Юнион»

    «Синие» после 34-х сыгранных матчей смогли занять первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 67 очков. Команда забила в ворота соперников 72 гола, а в свои пропустила — 26.

    Из последних 8-ми матчах в МЛС «Филадельфия Юнион» лишь один раз потерпела поражение от «Шарлотта» на выезде с разгромным счетом 4:0, так же один раз «синие» сыграли вничью с «Атлантой» (0:0), а остальные матчи выиграли.

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  • 02/11/2022

    • В 1/4 плей-офф МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле принимала «Цинциннати» и смогла одержать минимальную победу над соперником со счетом 1:0 и прошла дальше.

    В полуфинале плей-офф турнира коллектив из Пенсильвании не оставил шансов «Нью-Йорк Сити» с результатом 3:1 на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет первый тайм и матч за 2,80.

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    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто станет чемпионом МЛС?
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