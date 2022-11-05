«Сельта» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» пока выступает неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 16 месте в таблице.

Причем из 13 забитых мячей коллектива 6 на счету Яго Аспаса. Именно на него возложены основные надежды в атаке.

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В своем последнем поединке галисийцы вновь удручили результатом. На выезде команда была разгромлена «Альмерией» (1:3).

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Клуб из Виго имеет неприятную серию из пяти последних матчей без побед. При этом только в одном из них — против «Хетафе» (1:1) дома — он избежал поражения.

«Осасуна»

За 12 туров памплонцы выбрались на 7-е место. За этот отрезок они набрали 20 очков благодаря 6 победам и 2 ничьим. Также у команды 4 поражения.

Сейчас у «Осасуны» серия из трех матчей без поражений при двух победах и одной ничьей. Это позволяет ей лишь на один балл отставать от зоны еврокубков.

Последняя неудача басков датирована 17 октября, когда они проиграли «Вильярреалу» на выезде с результатом 0:2.

Этот поединок увенчал серию коллектива из трех поединков без побед при двух поражениях в последних ее играх.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,28.