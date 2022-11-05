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    Остановит ли «Сельта» «Осасуну»?

    «Сельта» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Примера, 5 ноября 2022 года

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    «Сельта» занимает 16 место
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Сельта»

    «Сельта» пока выступает неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 16 месте в таблице.

    Причем из 13 забитых мячей коллектива 6 на счету Яго Аспаса. Именно на него возложены основные надежды в атаке.

    Коэффициенты матча Сельта — Осасуна

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    В своем последнем поединке галисийцы вновь удручили результатом. На выезде команда была разгромлена «Альмерией» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Клуб из Виго имеет неприятную серию из пяти последних матчей без побед. При этом только в одном из них — против «Хетафе» (1:1) дома — он избежал поражения.

    «Осасуна»

    За 12 туров памплонцы выбрались на 7-е место. За этот отрезок они набрали 20 очков благодаря 6 победам и 2 ничьим. Также у команды 4 поражения.

    Сейчас у «Осасуны» серия из трех матчей без поражений при двух победах и одной ничьей. Это позволяет ей лишь на один балл отставать от зоны еврокубков.

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    • Последняя неудача басков датирована 17 октября, когда они проиграли «Вильярреалу» на выезде с результатом 0:2.

    Этот поединок увенчал серию коллектива из трех поединков без побед при двух поражениях в последних ее играх.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,28.

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    «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Сельта» «Осасуну»?
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