«Алавес»
«Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.
Клуб из Виктории за 14 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и семь встреч выиграл. С такими показателями он делит с «Бургосом» первую строку, но преследователи отстают незначительно.
Коэффициенты матча Алавес — Сарагоса
В прошлом туре «славные» расписали выездную мировую сантандерским «Расингом», сыграв со счетом 1:1, а немногим ранее они дома переиграли со счетом 2:1 у «Овьедо», вырвав викторию на 9-й компенсированной минуте матча.
На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка из семи при трех мировых исходах.
«Сарагоса»
«Сарагоса» с 16 очками по итогам 14 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в середине турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.
На счету у команды четыре победных результата, столько же ничьих и шесть проигрышей. Причем забила она только девять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.
В минувшем туре арагонцы на своем поле потерпели фиаско от ФК «Андорра» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они с таким же результатом одолели в гостях «Тенерифе».
Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» проиграл в четырех из семи проведенных поединках, еще дважды она победила и расписала одну мировую.
Три последние очные встречи между этими коллектива завершились вничью с одинаковым счетом по 0:0, а за шесть минувших игр забивала только одна команда.
Прогноз и ставка на «Алавес» — «Сарагоса»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.01.
На викторию «Сарагосы» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.05.
Вряд ли арагонцы смогут зацепиться за очки в гостевой игре с одним из лидеров, учитывая их нестабильное состояние. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на викторию принимающей стороны.