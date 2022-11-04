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    «Славные» дома не пощадят арагонцев

    «Алавес» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Испании, 4 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Сарагоса»
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    «Алавес»
    В пятницу, 5 ноября, в стартовом поединке 15-м туре второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет «Сарагосу». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Алавес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Ноября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Алавес»

    «Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

    Клуб из Виктории за 14 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и семь встреч выиграл. С такими показателями он делит с «Бургосом» первую строку, но преследователи отстают незначительно.

    Коэффициенты матча Алавес — Сарагоса

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    В прошлом туре «славные» расписали выездную мировую сантандерским «Расингом», сыграв со счетом 1:1, а немногим ранее они дома переиграли со счетом 2:1 у «Овьедо», вырвав викторию на 9-й компенсированной минуте матча.

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    На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка из семи при трех мировых исходах.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 16 очками по итогам 14 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в середине турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

    На счету у команды четыре победных результата, столько же ничьих и шесть проигрышей. Причем забила она только девять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

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  • Вчера

    • В минувшем туре арагонцы на своем поле потерпели фиаско от ФК «Андорра» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они с таким же результатом одолели в гостях «Тенерифе».

    Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» проиграл в четырех из семи проведенных поединках, еще дважды она победила и расписала одну мировую.

    Три последние очные встречи между этими коллектива завершились вничью с одинаковым счетом по 0:0, а за шесть минувших игр забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка на «Алавес» — «Сарагоса»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.05.

    Вряд ли арагонцы смогут зацепиться за очки в гостевой игре с одним из лидеров, учитывая их нестабильное состояние. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на викторию принимающей стороны.

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    «Алавес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 04.11.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» дома не пощадят арагонцев
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