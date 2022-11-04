В пятницу, 5 ноября, в стартовом поединке 15-м туре второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет «Сарагосу». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Алавес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

Клуб из Виктории за 14 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и семь встреч выиграл. С такими показателями он делит с «Бургосом» первую строку, но преследователи отстают незначительно.

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В прошлом туре «славные» расписали выездную мировую сантандерским «Расингом», сыграв со счетом 1:1, а немногим ранее они дома переиграли со счетом 2:1 у «Овьедо», вырвав викторию на 9-й компенсированной минуте матча.

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На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка из семи при трех мировых исходах.

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 16 очками по итогам 14 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в середине турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

На счету у команды четыре победных результата, столько же ничьих и шесть проигрышей. Причем забила она только девять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

В минувшем туре арагонцы на своем поле потерпели фиаско от ФК «Андорра» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они с таким же результатом одолели в гостях «Тенерифе».

Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» проиграл в четырех из семи проведенных поединках, еще дважды она победила и расписала одну мировую.

Три последние очные встречи между этими коллектива завершились вничью с одинаковым счетом по 0:0, а за шесть минувших игр забивала только одна команда.

Прогноз и ставка на «Алавес» — «Сарагоса»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.01.

На викторию «Сарагосы» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.05.

Вряд ли арагонцы смогут зацепиться за очки в гостевой игре с одним из лидеров, учитывая их нестабильное состояние. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на викторию принимающей стороны.