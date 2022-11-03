3 ноября в Риме «Рома» примет «Лудогорец» в рамках 6-го тура Лиги Европы группы С. Матч начнется в 23:00 по мск. «Рома» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Для «римлян» это решающий матч, в котором им нужна только победа. Команда Жозе Моуринью находится на 3-й позиции в группе и имеет те же 7 очков, что и соперник.

Догнать «Лудогорец» удалось в прошлом туре, когда «Рома» победила ХИК 2:1, а оппонент потерял 3 балла. Перед этим «джаллоросси» потеряли 5 очков в двух матчах с «Бетисом» (1:1, 1:2).

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После победы над ХИКом «Рома» в чемпионате Италии выиграла у «Вероны» со счетом 1:3, причем победа была волевая, так как веронцы забили первыми.

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По кадровым потерям: Джанлука Манчини не сыграет из-за травмы, также травма у Пауло Дибалы, а у Николо Дзаньоло дисквалификация.

«Лудогорец»

Гости понимают, что в этом матче им хватит и ничьи, поскольку сейчас они опережают «Рому» в таблице. Главное не проиграть.

В прошлом туре «Лудогорец» не устоял и проиграл, то только «Бетису» (0:1), который никому в группе не уступил. При этом у команды в активе победы над «Ромой» (2:1) и ХИКом (2:0), а также ничья с финским клубом (1:1).

30 октября коллектив провел последний матч. В чемпионате Болгарии он обыграл «Септември» со счетом 3:1.

В гостевых матчах Лиги Европы «Лудогорец» набрал только один пункт в двух поединках. При этом основную часть пропущенных голов команда набрала именно в гостевых выступлениях.

Прогноз и ставка

Котировки на этот матч говорят о том, что «Рома» — фаворит. За 1.39 можно поставить на нее и за 9.00 — на «Лудогорец».

«Рома» будет обязана идти вперед. При родных трибунах она станет играть активнее, понимая, что ей нужна победа. «Лудогорец» не такой простой, в последнее время он мало пропускает.

Учитывая желания «римлян» выиграть и упорность соперника рекомендуемая ставка — «Рома» не проиграет + ТМ 2.5 за 2.41.