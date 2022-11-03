3 ноября «Хапоэль» Беэр-Шева на своём поле примет «Аустрию». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета C стартует в 23:00 (мск). «Хапоэль» Беэр-Шева — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хапоэль» Беэр-Шева

«Хапоэль» Беэр-Шева занимает 3 место в группе С. Победа над австрийцами может обеспечить им путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

В активе израильского клуба 4 очка. В ходе основной сетки футболисты из Беэр-Шевы разошлись миром с «Аустрией» (0:0), «Лехом» (0:0 и 1:1) и «Вильярреалом» (2:2).

Единственное поражение «Хапоэль» потерпел в домашнем поединке с тем же «Вильярреалом» (1:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В израильском чемпионате команда из Беэр-Шевы переиграл на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива (2:0). После этой победы, коллектив расположился на 3-м месте. От лидера лиги — «Маккаби» из Хайфа отставание составляет 4 пункта.

«Аустрия» Вена

Австрийский клуб — аутсайдер группы С. «Аустрия» находится на последнем месте в квартете. Команда набрала всего 2 очка.

Она уже потеряла шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.

Две ничьи были зафиксированы в 1-м и 5-м турах Лиги конференций. Дома венский клуб сыграл вничью с «Хапоэлем» Беэр-Шева (0:0) и «Лехом» (1:1).

Между ними были три поражения от «Леха» (1:4) и «Вильярреала» (0:1, 0:5). В австрийском чемпионате «Аустрия» идёт на 6-м месте.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.