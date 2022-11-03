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    Пройдет ли «Хапоэль» в плей-офф Лиги конференций?

    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Аустрия». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет С, 3 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Хапоэль Б-Ш Прогнозы на Аустрия Вена Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Аустрия»
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    «Хапоэль» Беэр-Шева занимает 3 место в группе
    3 ноября «Хапоэль» Беэр-Шева на своём поле примет «Аустрию». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета C стартует в 23:00 (мск). «Хапоэль» Беэр-Шева — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 03 Ноября 2022 года

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    «Хапоэль» Беэр-Шева занимает 3 место в группе С. Победа над австрийцами может обеспечить им путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

    В активе израильского клуба 4 очка. В ходе основной сетки футболисты из Беэр-Шевы разошлись миром с «Аустрией» (0:0), «Лехом» (0:0 и 1:1) и «Вильярреалом» (2:2).

    Единственное поражение «Хапоэль» потерпел в домашнем поединке с тем же «Вильярреалом» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В израильском чемпионате команда из Беэр-Шевы переиграл на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива (2:0). После этой победы, коллектив расположился на 3-м месте. От лидера лиги — «Маккаби» из Хайфа отставание составляет 4 пункта.

    «Аустрия» Вена

    Австрийский клуб — аутсайдер группы С. «Аустрия» находится на последнем месте в квартете. Команда набрала всего 2 очка.

    Она уже потеряла шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.

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  • 31/10/2022

    • Две ничьи были зафиксированы в 1-м и 5-м турах Лиги конференций. Дома венский клуб сыграл вничью с «Хапоэлем» Беэр-Шева (0:0) и «Лехом» (1:1).

    Между ними были три поражения от «Леха» (1:4) и «Вильярреала» (0:1, 0:5). В австрийском чемпионате «Аустрия» идёт на 6-м месте.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Хапоэль» в плей-офф Лиги конференций?
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