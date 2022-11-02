В 14-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных стенах сразится с «Луго». Встреча состоится 2 ноября, начало — в 21:00 по мск. «Эйбар» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 13 туров идет на пятом месте, отставая от второй строки на четыре очка.

«Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать шесть викторий, три матча они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили 16 голов при 12 пропущенных.

Коэффициенты матча Эйбар — Луго 1X2Новым игрокам 1.553.956.50Фрибет$40

В минувшем туре первенства коллектив на выезде минимально переиграл аутсайдера «Малагу» со счетом 1:0, а перед этим он набрал всего очко в двух предыдущих поединках.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка из шести при двух мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.

«Луго»

«Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился. В этом сезоне команде также уготована битва за выживание. Сейчас она идет 17-й, но опасную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

Галисийцы за 13 проведенных встреч потерпели поражения в шести из них, а также смогли добиться три виктории и четыре поединка свели вничью, забили 14 голов, а пропустили на три больше.

Вот уже как два туре коллектив не проигрывает. В этот период «красно-бело-голубые» обыграли дома 2:0 крепкий «Бургос» и расписали мировую с «Мирандесем» 0:0. Перед этим же они уступили в пяти матчах из семи при двух ничьих.

Вне родных стен «Луго» в текущем розыгрыше Сегунды добился только одного выигрыша за шесть игр, три раза клуб еще проиграл и дважды расписывал мировые.

В прошлом сезоне «Эйбар» в матчах с «Луго» набрал четыре очка, выиграв 1:0 на своем поле и сыграв вничью на выезде 2:2.

Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Луго»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.57.

На викторию «Луго» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.92.

«Луго» очень даже неплохо смотрелся в последних своих поединках, так что вполне может навязать борьбу «Эйбару», и если и проиграет, то не более, чем с разницей в один мяч. В общем, именно на такой исход и ставим в данном поединке.