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    «Оружейники» минимально обыграют «Луго»

    «Эйбар» — «Луго». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, чемпионат Испании, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Луго»
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    «Эйбар»
    В 14-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных стенах сразится с «Луго». Встреча состоится 2 ноября, начало — в 21:00 по мск. «Эйбар» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Ноября 2022 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 21:00 Луго Луго
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 13 туров идет на пятом месте, отставая от второй строки на четыре очка.

    «Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать шесть викторий, три матча они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили 16 голов при 12 пропущенных.

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    В минувшем туре первенства коллектив на выезде минимально переиграл аутсайдера «Малагу» со счетом 1:0, а перед этим он набрал всего очко в двух предыдущих поединках.

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    В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка из шести при двух мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.

    «Луго»

    «Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился. В этом сезоне команде также уготована битва за выживание. Сейчас она идет 17-й, но опасную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    Галисийцы за 13 проведенных встреч потерпели поражения в шести из них, а также смогли добиться три виктории и четыре поединка свели вничью, забили 14 голов, а пропустили на три больше.

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    • Вот уже как два туре коллектив не проигрывает. В этот период «красно-бело-голубые» обыграли дома 2:0 крепкий «Бургос» и расписали мировую с «Мирандесем» 0:0. Перед этим же они уступили в пяти матчах из семи при двух ничьих.

    Вне родных стен «Луго» в текущем розыгрыше Сегунды добился только одного выигрыша за шесть игр, три раза клуб еще проиграл и дважды расписывал мировые.

    В прошлом сезоне «Эйбар» в матчах с «Луго» набрал четыре очка, выиграв 1:0 на своем поле и сыграв вничью на выезде 2:2.

    Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Луго»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Луго» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.92.

    «Луго» очень даже неплохо смотрелся в последних своих поединках, так что вполне может навязать борьбу «Эйбару», и если и проиграет, то не более, чем с разницей в один мяч. В общем, именно на такой исход и ставим в данном поединке.

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    «Эйбар» — «Луго»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «Оружейники» минимально обыграют «Луго»
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