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    «Колос» привычно обыграет «Верес»

    «Колос» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, УПЛ, 31 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Верес»
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    «Верес»
    «Колос» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:00 мск. «Колос» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 31 Октября 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 14:00 Верес Верес
  • Ровно
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    «Колос»

    «Колос» в нынешнем чемпионате выглядит посредственно. Команда Ярослава Вишняка в последних матчах не радует.

    В минувшем туре «Колос» добыла один зачетный балл. Команда потеряла очки в матче с «Черноморцем» (1:1).

    Главным бичом ковалевцев является слабая атака. В 8 матчах клуб из Киевской области забил всего 6 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Колос» успешно противостоит ровенчанам. Из пяти очных поединков команда выиграла трижды.

    «Верес»

    Команда Юрия Вирта проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 5 место выглядит вполне приличной диспозицией.

    «Верес» многовато пропускает в свои ворота. В 9 встречах оборона ровенского клуба дала результативный сбой 10 раз.

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    • Минувший тур «Верес» не может записать себе в актив. Дома команда Вирта минимально уступила «Заре».

    Ровенчане не блещут стабильностью в игре и результатах. Победы даются натужно, особенно в осеннем цикле сезона.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Вереса» — за 3.40.

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    «Колос» наверняка будет активно атаковать.

    «Верес» осенью выглядит неуверенно.

    «Колос» наверняка постарается улучшить реализацию. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.15.

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    «Колос» — «Верес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. «Колос» привычно обыграет «Верес»
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