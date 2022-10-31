«Колос» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:00 мск. «Колос» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» в нынешнем чемпионате выглядит посредственно. Команда Ярослава Вишняка в последних матчах не радует.

В минувшем туре «Колос» добыла один зачетный балл. Команда потеряла очки в матче с «Черноморцем» (1:1).

Главным бичом ковалевцев является слабая атака. В 8 матчах клуб из Киевской области забил всего 6 мячей.

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«Колос» успешно противостоит ровенчанам. Из пяти очных поединков команда выиграла трижды.

«Верес»

Команда Юрия Вирта проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 5 место выглядит вполне приличной диспозицией.

«Верес» многовато пропускает в свои ворота. В 9 встречах оборона ровенского клуба дала результативный сбой 10 раз.

Минувший тур «Верес» не может записать себе в актив. Дома команда Вирта минимально уступила «Заре».

Ровенчане не блещут стабильностью в игре и результатах. Победы даются натужно, особенно в осеннем цикле сезона.

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Вереса» — за 3.40.

«Колос» наверняка будет активно атаковать.

«Верес» осенью выглядит неуверенно .

«Колос» наверняка постарается улучшить реализацию. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.15.