«Колос»
«Колос» в нынешнем чемпионате выглядит посредственно. Команда Ярослава Вишняка в последних матчах не радует.
В минувшем туре «Колос» добыла один зачетный балл. Команда потеряла очки в матче с «Черноморцем» (1:1).
Главным бичом ковалевцев является слабая атака. В 8 матчах клуб из Киевской области забил всего 6 мячей.
«Колос» успешно противостоит ровенчанам. Из пяти очных поединков команда выиграла трижды.
«Верес»
Команда Юрия Вирта проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 5 место выглядит вполне приличной диспозицией.
«Верес» многовато пропускает в свои ворота. В 9 встречах оборона ровенского клуба дала результативный сбой 10 раз.
Минувший тур «Верес» не может записать себе в актив. Дома команда Вирта минимально уступила «Заре».
Ровенчане не блещут стабильностью в игре и результатах. Победы даются натужно, особенно в осеннем цикле сезона.
Прогноз и ставка
На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Вереса» — за 3.40.
«Колос» наверняка будет активно атаковать.
«Верес»
«Колос» наверняка постарается улучшить реализацию. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.15.