«Краснодар»
«Быки» все время держаться первой пятерки. Сейчас они замыкают топ-5 с 24 баллами на счету, отставая от «Зенита» на 12 пунктов.
Победа над «Нижним Новгородом» (2:0) в прошлом туре стала для команды первый за этот месяц. До этого она проиграла 2 из 3 матчей в РПЛ и один в Кубке России.
Коэффициенты матча Краснодар — Зенит
«Краснодар» уступил «Ростову» и «Ахмату», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 2:3. Также у хозяева была нулевая ничья с «Крыльями Советов».
Уже какой тур подряд травмирован полузащитник Александр Черников.
«Зенит»
«Зенит» с хорошим отрывом опережает ближайших конкурентов. Это «Спартак» и ЦСКА. У команды Сергея Семака 36 очков, а «красно-белые» отстают на 7 пунктов.
В прошлом туре «Зенит» одержал одну из самых крупных побед за последнее время. На своем поле гости разгромили «Сочи» семью голами, не получив при этом в ответ.
Ранее «сине-бело-голубые» обыграли «Нижний Новгород» (3:0), а в Кубке России с минимальным разрывом одолели дома «Крылья Советов» (2:1).
У «Зенита» травмированы форвард Матео Кассьера и вратарь Даниил Одоевский
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров на этот матч составляют 6.20 и 1.49 соответственно.
За исключением нескольких неприятных моментов, «Зенит» имеет хорошую форму. Он должен выиграть этот матч, так как «Краснодар» сейчас слегка сбавил в плане результатов.
«Зенит» в прошлом туре разнес «Сочи» и забивали в последних трех играх больше гола. Ставка — победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 1.99.