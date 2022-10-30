В 15-м туре чемпионата России «Зенит» Сергея Семака сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча запланирована на вечер воскресенья — 30 октября, 19:30 мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Быки» все время держаться первой пятерки. Сейчас они замыкают топ-5 с 24 баллами на счету, отставая от «Зенита» на 12 пунктов.

Победа над «Нижним Новгородом» (2:0) в прошлом туре стала для команды первый за этот месяц. До этого она проиграла 2 из 3 матчей в РПЛ и один в Кубке России.

Коэффициенты матча Краснодар — Зенит 1X2Новым игрокам 6.504.601.47Фрибет$40

«Краснодар» уступил «Ростову» и «Ахмату», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 2:3. Также у хозяева была нулевая ничья с «Крыльями Советов».

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Уже какой тур подряд травмирован полузащитник Александр Черников.

«Зенит»

«Зенит» с хорошим отрывом опережает ближайших конкурентов. Это «Спартак» и ЦСКА. У команды Сергея Семака 36 очков, а «красно-белые» отстают на 7 пунктов.

В прошлом туре «Зенит» одержал одну из самых крупных побед за последнее время. На своем поле гости разгромили «Сочи» семью голами, не получив при этом в ответ.

Ранее «сине-бело-голубые» обыграли «Нижний Новгород» (3:0), а в Кубке России с минимальным разрывом одолели дома «Крылья Советов» (2:1).

У «Зенита» травмированы форвард Матео Кассьера и вратарь Даниил Одоевский

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров на этот матч составляют 6.20 и 1.49 соответственно.

За исключением нескольких неприятных моментов, «Зенит» имеет хорошую форму. Он должен выиграть этот матч, так как «Краснодар» сейчас слегка сбавил в плане результатов.

«Зенит» в прошлом туре разнес «Сочи» и забивали в последних трех играх больше гола. Ставка — победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 1.99.