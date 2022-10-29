В субботу, 29 октября, грозненский «Ахмат» примет «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 16:30 (мск). «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В конце сентября на пост наставника команды был утвержден Сергей Ташуев, который начал с домашних побед над «Ростовом» (3:1) в Кубке России и над «Динамо» (2:1) в РПЛ.

Затем грозненский клуб в матче чемпионата России на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), зато выезд в Краснодар завершился победой со счетом 3:2.

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В последних матча грозненский клуб снова уступил «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победил «Торпедо» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 14 туров РПЛ «Ахмат» с 23 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 22-21, Мохамед Конате забил 5 голов. Не сыграют Нижич, Тодорович и Уциев.

«Ростов»

После того, как в конце сентября ростовчане в рамках Кубка России проиграли на выезде «Ахмату» (1:3), они с тем же счетом уступили в Петербурге «Зениту» в матче РПЛ.

Затем в матчах чемпионата России подопечные Валерия Карпина дома одолели «Краснодар» (3:2) в южном дерби, а вот матч с «Уралом» проиграли дома со счетом 1:2.

В последних матчах донской клуб в рамках Кубка уступил в Москве «Динамо» (1:3), а выезд в Воронеж завершился ничьей с «Факелом» (1:1) — ростовчане пропустили с пенальти на 7-й добавленной минуте.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Ростов» с 26 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 25-20, Дмитрий Полоз забил 7 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ростова» — 2.80.

В пяти последних очных официальных встречах «Ахмат» одержал 4 победы и раз проиграл. Два матча были верховыми, и в них забивали обе команды.

В Грозном в 5 последних матчах «Ростов» лишь раз победил и раз сыграл вничью. Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч .