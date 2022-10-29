Владикавказская «Алания» сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Владикавказцы завершили сентябрь выездной ничьей с «Волгарем» (0:0), а октябрь начали домашней победой над «Шинником» (3:1).

Затем в матче Кубка России подопечные Заура Тедеева в гостях справились с питерским «Динамо» (3:2), а потом отправились в Тулу, где победили «Арсенал» (2:0) в матче Первой лиги.

Коэффициенты матча Алания — Акрон 1X2Новым игрокам 1.524.106.60Фрибет$40

В последних матчах «Алания» на своем поле разгромила «СКАХабаровск» (4:1), а потом на выезде крупно победила «Краснодар-2» — 3:0.

Прогнозы на ФНЛ

После 15 туров «Алания» с 34 очками возглавляет таблицу Первой лиги. Разница мячей 30-12, Ислам Машуков забил 6 голов.

«Акрон»

В конце сентября подопечные Виталия Панова дома сыграли вничью с «Уфой» (1:1), а октябрь начали, вырвав гостевую победу у «Нефтехимика» (1:0).

Затем, в выездном матче Кубка России «Акрон» одолел владимирское «Торпедо» (1:0), а в домашнем матче Первой лиги с «Кубанью» сыграл вничью 0:0.

В последних матчах тольяттинцы на выезде победили ульяновскую «Волгу» (2:1), а вернувшись домой разошлись миром с «Рубином» — 0:0.

Календарь и таблица ФНЛ

С 16 очками после 15 туров «Акрон» идет на 14-м месте в таблице Первой лиги, разница мячей 12-20.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.51, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Акрона» — 6.40.

В четырех последних очных официальных встречах «Алания» дважды победила и раз сыграла вничью. Все матчи были верховыми во всех забивали обе команды.

Прогноз: «Алания» выиграет верховой матч .