«Кадис»
«Кадис» в нынешнем сезоне явно будет бороться за выживание. Нынешнее 19 место в таблице это только подтверждает.
Команда забивает реже всех в Примере. Игроки «Кадиса» забили всего 5 мячей в 11 матчах чемпионата.
Коэффициенты матча Кадис — Атлетико
В своем последнем поединке «Кадис» вновь провалился. На выезде команда была разгромлена «Райо Вальекано» (5:1).
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«Кадис» традиционно неудачно играет с мадридцами. Четыре последних поединка были проиграны.
«Атлетико»
«Матрасники» постепенно набирают обороты. Вот уже и на третье место в Примере команда поднялась.
Правда, с атакой у «Атлетико» пока не ладится. В 11 матчах забито всего 18 мячей.
Минувший тур принес команде успех. «Атлетико» на выезде переиграл крепкий «Бетис» со счетом 1:2.
После того команда Диего Симеоне не смогла одолеть «Байер» (2:2) в матче Лиги чемпионов. И теперь мадридцам предстоит сражаться за выход в Лигу Европы.
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Кадиса» — за 7.00.
«Кадис» откровенно слабо выглядит в атаке. «Атлетико»
Мадридцы сильнее, что и докажут с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.