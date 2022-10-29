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    «Матрасники» быстро загонят аутсайдера

    «Кадис» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примера, 29 октября 2022 года

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    Жоау Феликс
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:15 мск. «Кадис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 17:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Кадис»

    «Кадис» в нынешнем сезоне явно будет бороться за выживание. Нынешнее 19 место в таблице это только подтверждает.

    Команда забивает реже всех в Примере. Игроки «Кадиса» забили всего 5 мячей в 11 матчах чемпионата.

    Коэффициенты матча Кадис — Атлетико

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    В своем последнем поединке «Кадис» вновь провалился. На выезде команда была разгромлена «Райо Вальекано» (5:1).

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    «Кадис» традиционно неудачно играет с мадридцами. Четыре последних поединка были проиграны.

    «Атлетико»

    «Матрасники» постепенно набирают обороты. Вот уже и на третье место в Примере команда поднялась.

    Правда, с атакой у «Атлетико» пока не ладится. В 11 матчах забито всего 18 мячей.

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    • Минувший тур принес команде успех. «Атлетико» на выезде переиграл крепкий «Бетис» со счетом 1:2.

    После того команда Диего Симеоне не смогла одолеть «Байер» (2:2) в матче Лиги чемпионов. И теперь мадридцам предстоит сражаться за выход в Лигу Европы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Кадиса» — за 7.00.

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    «Кадис» откровенно слабо выглядит в атаке. «Атлетико» наверняка начнет матч активно.

    Мадридцы сильнее, что и докажут с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Кадис» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» быстро загонят аутсайдера
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