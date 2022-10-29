«Кадис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:15 мск. «Кадис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» в нынешнем сезоне явно будет бороться за выживание. Нынешнее 19 место в таблице это только подтверждает.

Команда забивает реже всех в Примере. Игроки «Кадиса» забили всего 5 мячей в 11 матчах чемпионата.

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В своем последнем поединке «Кадис» вновь провалился. На выезде команда была разгромлена «Райо Вальекано» (5:1).

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«Кадис» традиционно неудачно играет с мадридцами. Четыре последних поединка были проиграны.

«Атлетико»

«Матрасники» постепенно набирают обороты. Вот уже и на третье место в Примере команда поднялась.

Правда, с атакой у «Атлетико» пока не ладится. В 11 матчах забито всего 18 мячей.

Минувший тур принес команде успех. «Атлетико» на выезде переиграл крепкий «Бетис» со счетом 1:2.

После того команда Диего Симеоне не смогла одолеть «Байер» (2:2) в матче Лиги чемпионов. И теперь мадридцам предстоит сражаться за выход в Лигу Европы.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Кадиса» — за 7.00.

«Кадис» откровенно слабо выглядит в атаке. «Атлетико» наверняка начнет матч активно .

Мадридцы сильнее, что и докажут с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.