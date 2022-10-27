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    «Канарейки» добудут три очка

    «Нант» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Карабах»
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    Людовик Блас
    «Нант» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 27 Октября 2022 года
    Нант
  • Лига Европы. Группа G
    •  Нант 22:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Группа G
    •

    «Нант»

    «Нант» находится на третьем месте в своем квартете. Теперь французам нужно обязательно обыгрывать «Карабах».

    Показатели у «канареек» ужасающие. Забив всего 2 мяча, команда пропустила уже 10 в свои ворота.

    Предыдущий тур своего чемпионата «Нант» провел продуктивно. Команда на выезде расписала мировую с «Ниццей» (1:1).

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    «Нант» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Фактор своего поля должен стать определяющим.

    «Карабах»

    Эта команда проводит продуктивный отрезок. Агдамцы в своем чемпионате не имеют себе равных, да и в Лиге Европы выглядят прилично.

    Интересно, что имея 7 очков, «Карабах» опережает «Нант» на 4 очка. Так что в этой встрече агдамцев устроит даже ничья.

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    • Вот и свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Карабах» разгромил «Туран» (3:0).

    Наверняка агдамцы не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона французов явно не блещет надежностью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Карабаха» — за 3.00.

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    Французам нужно исключительно побеждать. Агдамцев устроит и ничья.

    Фактор своего поля поможет «канарейкам» добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Нанта» с коэффициентом 2.30.

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    «Нант» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» добудут три очка
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