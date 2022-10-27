«Нант» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» находится на третьем месте в своем квартете. Теперь французам нужно обязательно обыгрывать «Карабах».

Показатели у «канареек» ужасающие. Забив всего 2 мяча, команда пропустила уже 10 в свои ворота.

Предыдущий тур своего чемпионата «Нант» провел продуктивно. Команда на выезде расписала мировую с «Ниццей» (1:1).

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«Нант» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Фактор своего поля должен стать определяющим.

«Карабах»

Эта команда проводит продуктивный отрезок. Агдамцы в своем чемпионате не имеют себе равных, да и в Лиге Европы выглядят прилично.

Интересно, что имея 7 очков, «Карабах» опережает «Нант» на 4 очка. Так что в этой встрече агдамцев устроит даже ничья.

Вот и свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Карабах» разгромил «Туран» (3:0).

Наверняка агдамцы не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона французов явно не блещет надежностью.

Прогноз и ставка

На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Карабаха» — за 3.00.

Французам нужно исключительно побеждать . Агдамцев устроит и ничья.

Фактор своего поля поможет «канарейкам» добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Нанта» с коэффициентом 2.30.