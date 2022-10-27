«Ференцварош» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» лидирует в своей группе Лиги Европы. Правда, забивает команда столько же, сколько и пропускает (7:7).

Венгры имеют все шансы сохранить за собой первое место. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть монегасков.

Коэффициенты матча Ференцварош — Монако 1X2Новым игрокам 3.903.701.90Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата «Ференцварош» провел продуктивно. Команда на выезде одолела «Пушкаш Академи» (2:4).

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«Ференцварош» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в первой встрече венгры переиграли «Монако» (0:1).

«Монако»

Монегаски крайне нестабильны. И с организацией игры у команды трудности, и результаты хромают.

Вот и в Лиге Европы «Монако» нужно побеждать. Вот только надо срочно подтягивать реализацию (4 гола).

Вот и свой последний поединок команда провела неудачно. Монегаски на выезде уступили «Лиллю» (4:3).

Наверняка гости не будут отсиживаться в тылах. Неплохо проявляет себя Виссам Бен Йеддер, да и россиянин Александр Головин способен выстрелить.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.86, а победу «Ференцвароша» — за 3.88.

Венгры частенько пропускают. Монегаски наверняка сыграют с позиции силы .

«Монако» имеет сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.00.