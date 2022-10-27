«Ференцварош»
«Ференцварош» лидирует в своей группе Лиги Европы. Правда, забивает команда столько же, сколько и пропускает (7:7).
Венгры имеют все шансы сохранить за собой первое место. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть монегасков.
Коэффициенты матча Ференцварош — Монако
Предыдущий тур своего чемпионата «Ференцварош» провел продуктивно. Команда на выезде одолела «Пушкаш Академи» (2:4).
«Ференцварош» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в первой встрече венгры переиграли «Монако» (0:1).
«Монако»
Монегаски крайне нестабильны. И с организацией игры у команды трудности, и результаты хромают.
Вот и в Лиге Европы «Монако» нужно побеждать. Вот только надо срочно подтягивать реализацию (4 гола).
Вот и свой последний поединок команда провела неудачно. Монегаски на выезде уступили «Лиллю» (4:3).
Наверняка гости не будут отсиживаться в тылах. Неплохо проявляет себя Виссам Бен Йеддер, да и россиянин Александр Головин способен выстрелить.
Прогноз и ставка
На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.86, а победу «Ференцвароша» — за 3.88.
Венгры частенько пропускают. Монегаски
«Монако» имеет сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.00.