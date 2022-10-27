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    Головин огорчит Черчесова

    «Ференцварош» — «Монако». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Ференцварош» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 27 Октября 2022 года
    Ференцварош
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    •  Ференцварош 22:00 Монако Монако
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» лидирует в своей группе Лиги Европы. Правда, забивает команда столько же, сколько и пропускает (7:7).

    Венгры имеют все шансы сохранить за собой первое место. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть монегасков.

    Коэффициенты матча Ференцварош — Монако

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Ференцварош» провел продуктивно. Команда на выезде одолела «Пушкаш Академи» (2:4).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Ференцварош» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в первой встрече венгры переиграли «Монако» (0:1).

    «Монако»

    Монегаски крайне нестабильны. И с организацией игры у команды трудности, и результаты хромают.

    Вот и в Лиге Европы «Монако» нужно побеждать. Вот только надо срочно подтягивать реализацию (4 гола).

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  • Вчера

    • Вот и свой последний поединок команда провела неудачно. Монегаски на выезде уступили «Лиллю» (4:3).

    Наверняка гости не будут отсиживаться в тылах. Неплохо проявляет себя Виссам Бен Йеддер, да и россиянин Александр Головин способен выстрелить.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.86, а победу «Ференцвароша» — за 3.88.

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    Венгры частенько пропускают. Монегаски наверняка сыграют с позиции силы.

    «Монако» имеет сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.00.

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    «Ференцварош» — «Монако»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Головин огорчит Черчесова
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