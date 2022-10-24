«Сельта» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» пока выступает не столь уверенно. На текущий момент команда находится на скромном 14 месте в таблице.

Причем из 11 забитых мячей команды 6 на счету Яго Аспаса. Именно на него возложены основные надежды в атаке.

Коэффициенты матча Сельта — Хетафе 1X2Новым игрокам 1.733.455.40Фрибет$40

В своем последнем поединке «Сельта» вновь удручила результатом. На выезде команда была разгромлена «Вальядолидом» (4:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Сельта» имеет неприятную серию из трех поражений к ряду. Пора бы команде возвращаться на путь набора очков!

«Хетафе»

«Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 17 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 10 матчах пропущено 18 мячей.

«Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. Дома команда сыграла вничью с «Атлетиком» (2:2).

Наверняка «Хетафе» постарается добыть хотя бы балл. Тем паче, два своих последних поединка команда как раз завершила вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Хетафе» — за 5.35.

«Сельта» слишком зависима от формы Аспаса . «Хетафе» наверняка будет пытаться разжиться очками.

Обе команды мотивированы подняться подальше от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.