«Сельта»
«Сельта» пока выступает не столь уверенно. На текущий момент команда находится на скромном 14 месте в таблице.
Причем из 11 забитых мячей команды 6 на счету Яго Аспаса. Именно на него возложены основные надежды в атаке.
Коэффициенты матча Сельта — Хетафе
В своем последнем поединке «Сельта» вновь удручила результатом. На выезде команда была разгромлена «Вальядолидом» (4:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Сельта» имеет неприятную серию из трех поражений к ряду. Пора бы команде возвращаться на путь набора очков!
«Хетафе»
«Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 17 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 10 матчах пропущено 18 мячей.
«Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. Дома команда сыграла вничью с «Атлетиком» (2:2).
Наверняка «Хетафе» постарается добыть хотя бы балл. Тем паче, два своих последних поединка команда как раз завершила вничью.
Прогноз и ставка
На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Хетафе» — за 5.35.
«Сельта»
Обе команды мотивированы подняться подальше от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.