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    «Сельта» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 24 октября 2022 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Октября 2022 года
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    «Сельта»

    «Сельта» пока выступает не столь уверенно. На текущий момент команда находится на скромном 14 месте в таблице.

    Причем из 11 забитых мячей команды 6 на счету Яго Аспаса. Именно на него возложены основные надежды в атаке.

    Коэффициенты матча Сельта — Хетафе

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    В своем последнем поединке «Сельта» вновь удручила результатом. На выезде команда была разгромлена «Вальядолидом» (4:1).

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    «Сельта» имеет неприятную серию из трех поражений к ряду. Пора бы команде возвращаться на путь набора очков!

    «Хетафе»

    «Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 17 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 10 матчах пропущено 18 мячей.

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    • «Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. Дома команда сыграла вничью с «Атлетиком» (2:2).

    Наверняка «Хетафе» постарается добыть хотя бы балл. Тем паче, два своих последних поединка команда как раз завершила вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Хетафе» — за 5.35.

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    «Сельта» слишком зависима от формы Аспаса. «Хетафе» наверняка будет пытаться разжиться очками.

    Обе команды мотивированы подняться подальше от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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