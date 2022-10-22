«Валенсия»
Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 8-м месте с 15 очками в активе.
Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился тремя голами в двух последних турах Примеры.
Коэффициенты матча Валенсия — Мальорка
Эти поединки «Летучие Мыши» не могут записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2) и на выезде с «Севильей» (1:1).
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Вместе с тем, на сегодня у левантийцев серия из пяти матчей без поражений, в которых дважды они смогли выиграть.
«Мальорка»
После 10 туров гости занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.
Последний раз «Мальорка» побеждала 17 сентября, когда обыграла «Альмерию» (1:1).
В октябре у команды не было успешных выступлений — только поражения от «Барселоны» (0:1) и «Севильи» (0:1), а также ничья с «Эльче» (1:1).
В последних четырех поединках балеарцы не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.