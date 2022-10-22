«Валенсия» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 8-м месте с 15 очками в активе.

Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился тремя голами в двух последних турах Примеры.

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Эти поединки «Летучие Мыши» не могут записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2) и на выезде с «Севильей» (1:1).

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Вместе с тем, на сегодня у левантийцев серия из пяти матчей без поражений, в которых дважды они смогли выиграть.

«Мальорка»

После 10 туров гости занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.

Последний раз «Мальорка» побеждала 17 сентября, когда обыграла «Альмерию» (1:1).

В октябре у команды не было успешных выступлений — только поражения от «Барселоны» (0:1) и «Севильи» (0:1), а также ничья с «Эльче» (1:1).

В последних четырех поединках балеарцы не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.