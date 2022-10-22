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    Вернется ли «Валенсия» к победам?

    «Валенсия» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Примера, 22 октября 2022 года

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    «Валенсия» идет на 8 месте
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Октября 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Валенсия»

    Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 8-м месте с 15 очками в активе.

    Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился тремя голами в двух последних турах Примеры.

    Коэффициенты матча Валенсия — Мальорка

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    Эти поединки «Летучие Мыши» не могут записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2) и на выезде с «Севильей» (1:1).

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    Вместе с тем, на сегодня у левантийцев серия из пяти матчей без поражений, в которых дважды они смогли выиграть.

    «Мальорка»

    После 10 туров гости занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.

    Последний раз «Мальорка» побеждала 17 сентября, когда обыграла «Альмерию» (1:1).

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    • В октябре у команды не было успешных выступлений — только поражения от «Барселоны» (0:1) и «Севильи» (0:1), а также ничья с «Эльче» (1:1).

    В последних четырех поединках балеарцы не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Валенсия» к победам?
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