ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»Неудобный соперник. ЦСКА снова проиграл «Торпедо» «Арсенал»Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ Сборная ДанииВ ожидании ЧМ-2022. Продолжение сказки «алой гвардии»
    Все новости спорта

    Да будет результативное начало!

    «Александрия» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, УПЛ, 22 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Александрия Прогнозы на Львов
    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Львов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Львов»
    «Александрия» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 15:00 Львов Львов
  • Львов
    •

    «Александрия»

    «Александрия» стартовала вполне прилично. Команда Юрия Гуры сейчас находится на 5 месте.

    В минувшем туре «Александрия» добыла три очка. Дома александрийцы переиграли «Кривбасс» (2:0).

    В отличных кондициях находится лидер команды Максим Третьяков. Наверняка прибавит по ходу чемпионата и Кирилл Ковалец.

    Все прогнозы на футбол

    «Александрия» будет максимально настроена на победу. Обыгрывать аутсайдера команда Гуры просто обязана.

    «Львов»

    Львовянам пока не удается наладить свою игру и результаты. Олег Дулуб строит команду почти заново, но 12 место — явно не предел мечтаний.

    «Львов» ужасно обороняется. В 7 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.

  • Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
  • Изучаем ранних фаворитов в борьбе за самую престижную футбольную награду
  • 18/10/2022

    • Вот и минувший тур «Львов» провел неудачно. Дома галичане уступили «Вересу» со счетом 1:3.

    Серия из трех матчей без побед явно отразится на игроках команды. Да и вообще, «Львов» пока не впечатляет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Львова» — за 3.86.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Александрия» испытывает трудности в плане реализации.

    «Львов» многовато пропускает в свои ворота.

    Александрийцы наверняка проявят стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Коритиба
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ритеряй — Банга
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Александрия» — «Львов»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Да будет результативное начало!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры