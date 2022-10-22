«Александрия» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» стартовала вполне прилично. Команда Юрия Гуры сейчас находится на 5 месте.

В минувшем туре «Александрия» добыла три очка. Дома александрийцы переиграли «Кривбасс» (2:0).

В отличных кондициях находится лидер команды Максим Третьяков. Наверняка прибавит по ходу чемпионата и Кирилл Ковалец.

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«Александрия» будет максимально настроена на победу. Обыгрывать аутсайдера команда Гуры просто обязана.

«Львов»

Львовянам пока не удается наладить свою игру и результаты. Олег Дулуб строит команду почти заново, но 12 место — явно не предел мечтаний.

«Львов» ужасно обороняется. В 7 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.

Вот и минувший тур «Львов» провел неудачно. Дома галичане уступили «Вересу» со счетом 1:3.

Серия из трех матчей без побед явно отразится на игроках команды. Да и вообще, «Львов» пока не впечатляет.

Прогноз и ставка

На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Львова» — за 3.86.

«Александрия» испытывает трудности в плане реализации.

«Львов» многовато пропускает в свои ворота .

Александрийцы наверняка проявят стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.