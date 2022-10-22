«Александрия»
«Александрия» стартовала вполне прилично. Команда Юрия Гуры сейчас находится на 5 месте.
В минувшем туре «Александрия» добыла три очка. Дома александрийцы переиграли «Кривбасс» (2:0).
В отличных кондициях находится лидер команды Максим Третьяков. Наверняка прибавит по ходу чемпионата и Кирилл Ковалец.
«Александрия» будет максимально настроена на победу. Обыгрывать аутсайдера команда Гуры просто обязана.
«Львов»
Львовянам пока не удается наладить свою игру и результаты. Олег Дулуб строит команду почти заново, но 12 место — явно не предел мечтаний.
«Львов» ужасно обороняется. В 7 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.
Вот и минувший тур «Львов» провел неудачно. Дома галичане уступили «Вересу» со счетом 1:3.
Серия из трех матчей без побед явно отразится на игроках команды. Да и вообще, «Львов» пока не впечатляет.
Прогноз и ставка
На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Львова» — за 3.86.
«Александрия» испытывает трудности в плане реализации.
«Львов»
Александрийцы наверняка проявят стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.