22 октября в 12-м туре второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет хихонский «Спортинг». Начало — в 19:30 по мск. «Алавес» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после 11 туров разместился на второй позиции, имея в активе 22 очка, что всего на балл меньше, чем у лидера первенства.

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У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также шесть выигрышей и четыре мировые. В минувшем туре они вне родных стен переиграли дебютанта Сегунды «ФК Андорра» со счетом 1:0.

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Домашняя статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: три выигрыша и две ничьи, забито семь голов при трех пропущенных.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды. В текущем же первенстве он пока идет с 18 очками седьмым, отставая от зоны плей-офф только по дополнительным показателям.

Хихонцы весьма неплохо стартовали в этом сезоне, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, где два раза выиграли. После этого они потерпели два поражения подряд.

В последующих трех поединках «красно-белые» не знали горечи поражений, дважды выиграв в этом отрезке. Затем они крупно уступили в гостях «Гранаде» 0:5, а в минувшем туре дома переиграли крепкий «Эйбар» 2:0.

Вне родных стенах «Спортинг» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл лишь матч при двух мировых исходах и двух фиаско, разница мячей составляет 5:9.

В шести последних очных встречах этих клубов трижды сильнее был «Алавес» и три поединка завершились миром.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.16.

На викторию «Спортинга» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.30.

В данном сражении прогнозируем викторию хозяев поле, которые более мощно проводят этот сезон и сильно выступаю дома.