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    «Славные» дома справятся с хихонцами

    «Алавес» — «Спортинг» Хихон. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Испании, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Спортинг» Хихон
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    «Алавес»
    22 октября в 12-м туре второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет хихонский «Спортинг». Начало — в 19:30 по мск. «Алавес» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Октября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после 11 туров разместился на второй позиции, имея в активе 22 очка, что всего на балл меньше, чем у лидера первенства.

    Коэффициенты матча Алавес — Спортинг Хихон

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    У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также шесть выигрышей и четыре мировые. В минувшем туре они вне родных стен переиграли дебютанта Сегунды «ФК Андорра» со счетом 1:0.

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    Домашняя статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: три выигрыша и две ничьи, забито семь голов при трех пропущенных.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды. В текущем же первенстве он пока идет с 18 очками седьмым, отставая от зоны плей-офф только по дополнительным показателям.

    Хихонцы весьма неплохо стартовали в этом сезоне, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, где два раза выиграли. После этого они потерпели два поражения подряд.

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    • В последующих трех поединках «красно-белые» не знали горечи поражений, дважды выиграв в этом отрезке. Затем они крупно уступили в гостях «Гранаде» 0:5, а в минувшем туре дома переиграли крепкий «Эйбар» 2:0.

    Вне родных стенах «Спортинг» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл лишь матч при двух мировых исходах и двух фиаско, разница мячей составляет 5:9.

    В шести последних очных встречах этих клубов трижды сильнее был «Алавес» и три поединка завершились миром.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Спортинга» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.30.

    В данном сражении прогнозируем викторию хозяев поле, которые более мощно проводят этот сезон и сильно выступаю дома.

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    «Алавес» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» дома справятся с хихонцами
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