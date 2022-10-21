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    Ждать разгрома от ПСЖ не стоит

    «Аяччо» — ПСЖ. Ставки (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аяччо» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    В 12 туре чемпионата Франции ПСЖ сыграет на выезде с «Аяччо». Встреча состоится 21 октября. Старт в 22:00 мск. «Аяччо» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Октября 2022 года
    Аяччо
  • Аяччо
    •  Аяччо 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Аяччо»

    За 11 туров чемпионата хозяева не смогли перейти за десяток в набранных очках. У них 8 пунктов, из-за чего команда занимает лишь 18-е место в таблице.

    Всего «Аяччо» набрал 2 победы и две ничьи. также было 7 поражений и это является наибольшим показателем неудач в турнире.

    Коэффициенты матча Аяччо — ПСЖ

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    «Аяччо» имеет меньше всех забитых голов (8). При этом из последней четверки у клуба также меньше всего пропущенных (16).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Уступив «Клермону» (1:3), команда победила «Марсель» (2:1) и разошелся ничьей с «Труа» (1:1).

    ПСЖ

    «Парижане» лидируют в таблице, имея 29 очков. Клуб опережает «Лорьян» на 3 пункта. В нынешнем сезоне команда Кристофа Гальтье осталась единственной, которая еще не проигрывала.

    За 11 туров гости выиграли 9 раз и дважды сыграли вничью. На их счету 29 забитых и только 5 пропущенных, что является лучшим результатом.

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    • В октябре ПСЖ выиграл у «Ниццы» (2:1), сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) и одолел «Марсель» (1:0). Помимо этого было две ничьи в ЛЧ с «Бенфикой» (1:1, 1:1).

    Серхио Рамос не сыграет из-за красной карточки. Травмированы Данилу и Преснель Кимпембе.

    Прогноз и ставка

    ПСЖ умеет неприятно удивлять, но при Гальтье команда играет относительно стабильно. При этом в последних матчах у «парижан» слабая результативность и только в 4 из 5 матчей месяца они забивали больше гола.

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    Котировки букмекеров такие: 11.0 на победу «Аяччо», 5.80 на ничью и 1.28 на ПСЖ.

    Надеяться на то, что «Аяччо» будет забивать, не стоит. ПСЖ много не забивает, но вряд ли не сможет хотя бы пару раз вскрыть оборону слабого соперника. Ставка — победа ПСЖ и тотал меньше 3.5 за 1.92.

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    «Аяччо» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. Ждать разгрома от ПСЖ не стоит
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