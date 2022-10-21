В 12 туре чемпионата Франции ПСЖ сыграет на выезде с «Аяччо». Встреча состоится 21 октября. Старт в 22:00 мск. «Аяччо» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аяччо»

За 11 туров чемпионата хозяева не смогли перейти за десяток в набранных очках. У них 8 пунктов, из-за чего команда занимает лишь 18-е место в таблице.

Всего «Аяччо» набрал 2 победы и две ничьи. также было 7 поражений и это является наибольшим показателем неудач в турнире.

Коэффициенты матча Аяччо — ПСЖ 1X2Новым игрокам 11.505.601.27Фрибет$40

«Аяччо» имеет меньше всех забитых голов (8). При этом из последней четверки у клуба также меньше всего пропущенных (16).

Все прогнозы на Лигу 1

Уступив «Клермону» (1:3), команда победила «Марсель» (2:1) и разошелся ничьей с «Труа» (1:1).

ПСЖ

«Парижане» лидируют в таблице, имея 29 очков. Клуб опережает «Лорьян» на 3 пункта. В нынешнем сезоне команда Кристофа Гальтье осталась единственной, которая еще не проигрывала.

За 11 туров гости выиграли 9 раз и дважды сыграли вничью. На их счету 29 забитых и только 5 пропущенных, что является лучшим результатом.

В октябре ПСЖ выиграл у «Ниццы» (2:1), сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) и одолел «Марсель» (1:0). Помимо этого было две ничьи в ЛЧ с «Бенфикой» (1:1, 1:1).

Серхио Рамос не сыграет из-за красной карточки. Травмированы Данилу и Преснель Кимпембе.

Прогноз и ставка

ПСЖ умеет неприятно удивлять, но при Гальтье команда играет относительно стабильно. При этом в последних матчах у «парижан» слабая результативность и только в 4 из 5 матчей месяца они забивали больше гола.

Котировки букмекеров такие: 11.0 на победу «Аяччо», 5.80 на ничью и 1.28 на ПСЖ.

Надеяться на то, что «Аяччо» будет забивать, не стоит. ПСЖ много не забивает, но вряд ли не сможет хотя бы пару раз вскрыть оборону слабого соперника. Ставка — победа ПСЖ и тотал меньше 3.5 за 1.92.