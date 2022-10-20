В четверг, 20 октября, «Сочи» примет «Урал» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Фишт» начнется в 18:00 (мск). «Сочи» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В первом туре группового этапа Кубка России подопечные Александр Точилина на выезде не без помощи автогола уступили «Уралу» (0:2), а во втором — дома проиграли «Торпедо» (1:3).

После кубкового поражения от ЦСКА (1:2) в Москве, южане на выезде уступил «Оренбургу» (1:4), получив два пенальти в свои ворота.

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В последних матчах чемпионата России «Сочи» дома разгромил «Локомотив» (4:0) и на выезде проиграл «Крыльям Советов» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 20 очками после 13 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 22-22, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

«Урал»

Начав групповой этапа Кубка домашней победой над «Сочи» (2:0), подопечные Виктора Гончаренко во втором туре в Москве уступили ЦСКА (1:2), пропустив в концовке.

С международного перерыва екатеринбуржцы вернулись кубковой победой над «Торпедо» (1:0), после чего в рамках РПЛ в гостях победили «Локомотив» (4:2).

В последних матчах чемпионата России «Урал» дома победил «Химки» (2:1) и на выезде справился с «Ростовом» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров РПЛ «Урал» с 13 очками и разницей мячей 13-23 идет на 12-м месте в турнирной таблице. 3 гола у Бикфалви.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Урала» — 4.50.

В прошлом сезоне «Сочи» победил дома со счетом 2:0, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Урал» дважды победил и дважды сыграл вничью.

В Сочи «Урал» не выиграл ни одного из 5 последних выезда, дважды проиграв. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч .