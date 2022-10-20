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    Прервется ли безвыигрышная серия выездов «Урала» в Сочи?

    «Сочи» — «Урал». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Урал»
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    «Сочи» — «Урал»
    В четверг, 20 октября, «Сочи» примет «Урал» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Фишт» начнется в 18:00 (мск). «Сочи» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 20 Октября 2022 года
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    «Сочи»

    В первом туре группового этапа Кубка России подопечные Александр Точилина на выезде не без помощи автогола уступили «Уралу» (0:2), а во втором — дома проиграли «Торпедо» (1:3).

    После кубкового поражения от ЦСКА (1:2) в Москве, южане на выезде уступил «Оренбургу» (1:4), получив два пенальти в свои ворота.

    Коэффициенты матча Сочи — Урал

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    В последних матчах чемпионата России «Сочи» дома разгромил «Локомотив» (4:0) и на выезде проиграл «Крыльям Советов» (0:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 20 очками после 13 туров сочинский клуб идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 22-22, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

    «Урал»

    Начав групповой этапа Кубка домашней победой над «Сочи» (2:0), подопечные Виктора Гончаренко во втором туре в Москве уступили ЦСКА (1:2), пропустив в концовке.

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    • С международного перерыва екатеринбуржцы вернулись кубковой победой над «Торпедо» (1:0), после чего в рамках РПЛ в гостях победили «Локомотив» (4:2).

    В последних матчах чемпионата России «Урал» дома победил «Химки» (2:1) и на выезде справился с «Ростовом» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров РПЛ «Урал» с 13 очками и разницей мячей 13-23 идет на 12-м месте в турнирной таблице. 3 гола у Бикфалви.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Урала» — 4.50.

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    В прошлом сезоне «Сочи» победил дома со счетом 2:0, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Урал» дважды победил и дважды сыграл вничью.

    В Сочи «Урал» не выиграл ни одного из 5 последних выезда, дважды проиграв. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.83.

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    «Сочи» — «Урал»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия выездов «Урала» в Сочи?
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