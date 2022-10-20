ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМесси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала» «Верона» — «Милан». Серия А «Милан» в Топе. «Наполи» на троне
  • 23:59
    • «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»
  • 23:25
    • «Хетафе» и «Атлетик» поделили очки
  • 22:30
    • «Динамо» с отрывом победило «Ростов» в Кубке России
  • 22:16
    • Гол Кавани не помог «Валенсии» выиграть у «Севильи»
  • 20:13
    • «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря голу Миранчука
    Все новости спорта

    «Арсенал» не сможет выиграть у ПСВ?

    «Арсенал» — ПСВ Эйндховен. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Лигу Европы 20 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Арсенал Прогнозы на ПСВ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСВ Эйндховен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Победная серия «Арсенала» составляет уже семь матчей
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против ПСВ Эйндховен в рамках перенесенного матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 20 октября, начало — в 20:00 мск. «Арсенал» — ПСВ Эйндховен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа A 20 Октября 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 20:00 ПСВ ПСВ
  • Лига Европы. Группа A
    •

    «Арсенал»

    «Арсенал» возглавляет свою группу после трех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.

    «Канониры» уже одной ногой в плей-офф, в оставшихся матчах им достаточно набрать одно очко.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ

    1X2Новым игрокам
  • 1.504.706.00Фрибет$40
    •

    В предыдущих матчах ЛЕ «Арсенал» спокойно выиграл у «Цюриха» и «Буде-Глимт», несмотря на то, что во всех случаях Микель Артета проводил ротацию состава.

    Все прогнозы на футбол

    Победная серия «Арсенала» составляет уже семь матчей. В прошлые выходные команда Артеты выиграла у «Лидса», благодаря чему сохранила лидерство в АПЛ.

    В общем, «Арсенал» реально впечатляет. Прогресса, конечно, ждали, но вряд ли кто-то мог предположить, что именно «канониры» станут главным конкурентом в борьбе за титул.

    ПСВ

    ПСВ тем временем находится на второй строчке после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    В первом туре клуб их Эйндховена поделил очки с «Буде-Глимт», после чего дваджы разгромил «Цюрих».

  • Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
  • Изучаем ранних фаворитов в борьбе за самую престижную футбольную награду
  • Вчера

    • В двух матчах против швейцарцев ПСВ забил десять мячей. Уровень, конечно, абсолюто разный.

    ПСВ выиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 17:2.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу ПСВ — за 6.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У «Арсенала» в конце недели сложный гостевой матч против «Саутгемптона», поэтому не стоит ожидать, что «канониры» выйдут разрывать ПСВ. Лига Европы — это хорошо и важно, но на первом месте для команды Артеты — АПЛ.

    В общем, вполне вероятно, что ПСВ даже не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — ПСВ Эйндховен: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» не сможет выиграть у ПСВ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры