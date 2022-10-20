«Арсенал»
«Арсенал» возглавляет свою группу после трех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.
«Канониры» уже одной ногой в плей-офф, в оставшихся матчах им достаточно набрать одно очко.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ
В предыдущих матчах ЛЕ «Арсенал» спокойно выиграл у «Цюриха» и «Буде-Глимт», несмотря на то, что во всех случаях Микель Артета проводил ротацию состава.
Победная серия «Арсенала» составляет уже семь матчей. В прошлые выходные команда Артеты выиграла у «Лидса», благодаря чему сохранила лидерство в АПЛ.
В общем, «Арсенал» реально впечатляет. Прогресса, конечно, ждали, но вряд ли кто-то мог предположить, что именно «канониры» станут главным конкурентом в борьбе за титул.
ПСВ
ПСВ тем временем находится на второй строчке после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.
В первом туре клуб их Эйндховена поделил очки с «Буде-Глимт», после чего дваджы разгромил «Цюрих».
В двух матчах против швейцарцев ПСВ забил десять мячей. Уровень, конечно, абсолюто разный.
ПСВ выиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 17:2.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу ПСВ — за 6.30.
У «Арсенала» в конце недели сложный гостевой матч против «Саутгемптона», поэтому не стоит ожидать, что «канониры» выйдут разрывать ПСВ. Лига Европы — это хорошо и важно, но на первом месте для команды Артеты — АПЛ.
В общем, вполне вероятно, что ПСВ даже не проиграет в предстоящем матче.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.