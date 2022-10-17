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    Выберется ли «Сивасспор» из зоны вылета?

    «Сивасспор» — «Гиресунспор». Ставки (к. 2.28) и прогноз на футбол, Суперлига, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Гиресунспор»
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    «Сивасспор» идет на 16 месте
    В матче 10-го тура турецкой Суперлиги «Сивасспор» примет «Гиресунспор». Поединок запланирован на 17 октября 20:00 мск. «Сивасспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Октября 2022 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:00 Гиресунспор Гиресунспор
  • Турция. Суперлига
    •

    «Сивасспор»

    В нынешнем сезоне «Сивасспор» находится на 16-й позиции в таблице без единой победы. Таким образом, хозяева идут в зоне вылета.

    Возможно, что на команду так влияет плотный график игр, поскольку она также играет в Лиге конференций.

    6 октября они проиграли клубу «Балканы» со счетом 3:4. Перед этим у них было два поражения в чемпионате от «Хатайспора» (1:2) и «Анкарагюджю» (1:2).

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    После этого коллектив одержал две выездные победы кряду — «Истанбул Башакшехир» (2:0) в Суперлиге и «Балкани» (2:1) в Лиге конференций.

    «Гиресунспор»

    По итогам восьми туров «Гиресунспор» занимает 13 позицию с отрывом в один балл от зоны вылета, в самом верху которой находится его нынешний соперник.

    В своем прошлом поединке команда потерпела поражение. Ее обидчиком стал Бешикташ, выигравший со счетом 1:0 на своем поле.

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    • На сегодня у коллектива серия из шести матчей без побед при трех поражениях и трех ничьих.

    Последняя на сегодня победа клуба была одержана еще 20 августа в игре чемпионата Турции над «Касимпаша» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,14.

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    Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,28.

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    «Сивасспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Сивасспор» из зоны вылета?
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