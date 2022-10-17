В матче 10-го тура турецкой Суперлиги «Сивасспор» примет «Гиресунспор». Поединок запланирован на 17 октября 20:00 мск. «Сивасспор» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

В нынешнем сезоне «Сивасспор» находится на 16-й позиции в таблице без единой победы. Таким образом, хозяева идут в зоне вылета.

Возможно, что на команду так влияет плотный график игр, поскольку она также играет в Лиге конференций.

6 октября они проиграли клубу «Балканы» со счетом 3:4. Перед этим у них было два поражения в чемпионате от «Хатайспора» (1:2) и «Анкарагюджю» (1:2).

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После этого коллектив одержал две выездные победы кряду — «Истанбул Башакшехир» (2:0) в Суперлиге и «Балкани» (2:1) в Лиге конференций.

«Гиресунспор»

По итогам восьми туров «Гиресунспор» занимает 13 позицию с отрывом в один балл от зоны вылета, в самом верху которой находится его нынешний соперник.

В своем прошлом поединке команда потерпела поражение. Ее обидчиком стал Бешикташ, выигравший со счетом 1:0 на своем поле.

На сегодня у коллектива серия из шести матчей без побед при трех поражениях и трех ничьих.

Последняя на сегодня победа клуба была одержана еще 20 августа в игре чемпионата Турции над «Касимпаша» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,14.

Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,28.