«Сивасспор»
В нынешнем сезоне «Сивасспор» находится на 16-й позиции в таблице без единой победы. Таким образом, хозяева идут в зоне вылета.
Возможно, что на команду так влияет плотный график игр, поскольку она также играет в Лиге конференций.
6 октября они проиграли клубу «Балканы» со счетом 3:4. Перед этим у них было два поражения в чемпионате от «Хатайспора» (1:2) и «Анкарагюджю» (1:2).
После этого коллектив одержал две выездные победы кряду — «Истанбул Башакшехир» (2:0) в Суперлиге и «Балкани» (2:1) в Лиге конференций.
«Гиресунспор»
По итогам восьми туров «Гиресунспор» занимает 13 позицию с отрывом в один балл от зоны вылета, в самом верху которой находится его нынешний соперник.
В своем прошлом поединке команда потерпела поражение. Ее обидчиком стал Бешикташ, выигравший со счетом 1:0 на своем поле.
На сегодня у коллектива серия из шести матчей без побед при трех поражениях и трех ничьих.
Последняя на сегодня победа клуба была одержана еще 20 августа в игре чемпионата Турции над «Касимпаша» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,14.
Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,28.