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    Сдержит ли «Вилла» атаку «Челси»?

    «Астон Вилла» — «Челси». Ставки (к. 1.77) и прогноз на футбол, АПЛ, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Челси»
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    Кристиан Пулишич
    Матч 11-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» состоится 16 октября на «Вилла Парк». Начало в 16:00 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 16:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    У «львов» только 9 очков на счету. Они занимают 16-е место в турнирной таблице, но при этом команда Стивена Джеррарда не проигрывала в последних 4 турах.

    «Астон Вилла» смогла на своем поле сыграть вничью с «Ман Сити» (1:1). После этого она набрала 3 пункта, выиграв у «Саутгемптона» (1:0).

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Челси

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    С начала октября хозяева дважды разошлись миром, сыграв вничью с «Лидсом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1).

    Людвиг Аугустинссон, Диего Карлос, Лукас Динь, Бубакар Камара и Леон Бейли — это все травмированные игроки.

    «Челси»

    «Аристократы» разыгрались и начали набирать очки при Грэме Поттере. Сейчас они идут на серии из четырех побед — две в ЛЧ и две в чемпионате Англии.

    В АПЛ «Челси» расположился на 4-й позиции. У него 16 очков, которые он заработал 5 победами и ничьей. В последних турах «синие» победили «Вест Хэм» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:0).

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  • 12/10/2022

    • Отдельно отметим две победы над «Миланом» в Лиге чемпионов. Подопечные Поттера выиграли со счетом 2:0 и 3:0.

    Под вопросом участие Хакима Зиеша. Травмированы Н'Голо Канте, Рис Джеймс и Уэсли Фофана.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом букмекеры выбрали «Челси». На его победу они дают 1.82. На победу «Астон Виллы» можно поставить с коэффициентом 4.60.

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    На данный момент у «аристократов» хорошая реализация, но «Астон Вилла» сейчас в плохом положении и будет всячески мешать команде Поттера добиться цели.

    Несмотря на результативность «Челси», ожидаем тотал меньше 2.5 (1.77), так как «Вилла» смогла отвести устоять даже в матче с «Ман Сити» (1:1). В последних 4 играх с ее участием тотал был не выше двух голов.

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    «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Вилла» атаку «Челси»?
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