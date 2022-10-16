«Астон Вилла»
У «львов» только 9 очков на счету. Они занимают 16-е место в турнирной таблице, но при этом команда Стивена Джеррарда не проигрывала в последних 4 турах.
«Астон Вилла» смогла на своем поле сыграть вничью с «Ман Сити» (1:1). После этого она набрала 3 пункта, выиграв у «Саутгемптона» (1:0).
Коэффициенты матча Астон Вилла — Челси
С начала октября хозяева дважды разошлись миром, сыграв вничью с «Лидсом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1).
Людвиг Аугустинссон, Диего Карлос, Лукас Динь, Бубакар Камара и Леон Бейли — это все травмированные игроки.
«Челси»
«Аристократы» разыгрались и начали набирать очки при Грэме Поттере. Сейчас они идут на серии из четырех побед — две в ЛЧ и две в чемпионате Англии.
В АПЛ «Челси» расположился на 4-й позиции. У него 16 очков, которые он заработал 5 победами и ничьей. В последних турах «синие» победили «Вест Хэм» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:0).
Отдельно отметим две победы над «Миланом» в Лиге чемпионов. Подопечные Поттера выиграли со счетом 2:0 и 3:0.
Под вопросом участие Хакима Зиеша. Травмированы Н'Голо Канте, Рис Джеймс и Уэсли Фофана.
Прогноз и ставка
Фаворитом букмекеры выбрали «Челси». На его победу они дают 1.82. На победу «Астон Виллы» можно поставить с коэффициентом 4.60.
На данный момент у «аристократов» хорошая реализация, но «Астон Вилла» сейчас в плохом положении и будет всячески мешать команде Поттера добиться цели.
Несмотря на результативность «Челси», ожидаем тотал меньше 2.5 (1.77), так как «Вилла» смогла отвести устоять даже в матче с «Ман Сити» (1:1). В последних 4 играх с ее участием тотал был не выше двух голов.