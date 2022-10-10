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    Римляне оставят ни с чем «фиалок»

    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, Серия А, 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Лацио»
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    Чиро Иммобиле
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Октября 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» на текущий момент является середняком чемпионата. 11 место и 9 набранных очков об этом красноречиво свидетельствуют.

    Главным достоинством «фиалок» являются надежные тылы. В 8 матчах пропущено только 7 мячей.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Лацио

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    В своем последнем поединке «Фиорентина» сыграла блестяще. В матче Лиге конференций «фиалки» на выезде разгромили «Хартс» (0:3).

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» крайне сложно противостоит римлянам. Из пяти последних очных встреч команда выиграла один раз при четырех поражениях.

    «Лацио»

    Римляне в нынешнем сезоне вновь постараются попасть в зону Лиги чемпионов. И пока команда осела на искомой 4 позиции.

    Лациале прилично выглядят в атаке. 17 забитых мячей, 5 из которых в активе Чиро Иммобиле, являются отличным показателем.

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    • Зато свой последний поединок «Лацио» сыграл не столь уверенно. В матче Лиги Европы римляне не смогли переиграть «Штурм» (0:0).

    Фактор Иммобиле наверняка сыграет свою роль в этом матче. Ведущий форвард римлян мотивирован улучшить свои результативные показатели.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лацио» — за 2.85.

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    «Фиорентина» имеет проблемы с реализацией.

    Лациале прекрасно атакуют, к тому же крайне редко пропускают в свои ворота.

    Римляне традиционно успешно играют с «фиалками». Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.85.

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    «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на футбол. Римляне оставят ни с чем «фиалок»
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