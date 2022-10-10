«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» на текущий момент является середняком чемпионата. 11 место и 9 набранных очков об этом красноречиво свидетельствуют.

Главным достоинством «фиалок» являются надежные тылы. В 8 матчах пропущено только 7 мячей.

Коэффициенты матча Фиорентина — Лацио 1X2Новым игрокам 2.403.452.85Фрибет$40

В своем последнем поединке «Фиорентина» сыграла блестяще. В матче Лиге конференций «фиалки» на выезде разгромили «Хартс» (0:3).

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«Фиорентина» крайне сложно противостоит римлянам. Из пяти последних очных встреч команда выиграла один раз при четырех поражениях.

«Лацио»

Римляне в нынешнем сезоне вновь постараются попасть в зону Лиги чемпионов. И пока команда осела на искомой 4 позиции.

Лациале прилично выглядят в атаке. 17 забитых мячей, 5 из которых в активе Чиро Иммобиле, являются отличным показателем.

Зато свой последний поединок «Лацио» сыграл не столь уверенно. В матче Лиги Европы римляне не смогли переиграть «Штурм» (0:0).

Фактор Иммобиле наверняка сыграет свою роль в этом матче. Ведущий форвард римлян мотивирован улучшить свои результативные показатели.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лацио» — за 2.85.

«Фиорентина» имеет проблемы с реализацией.

Лациале прекрасно атакуют , к тому же крайне редко пропускают в свои ворота.

Римляне традиционно успешно играют с «фиалками». Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.85.