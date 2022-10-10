«Фиорентина»
«Фиорентина» на текущий момент является середняком чемпионата. 11 место и 9 набранных очков об этом красноречиво свидетельствуют.
Главным достоинством «фиалок» являются надежные тылы. В 8 матчах пропущено только 7 мячей.
Коэффициенты матча Фиорентина — Лацио
В своем последнем поединке «Фиорентина» сыграла блестяще. В матче Лиге конференций «фиалки» на выезде разгромили «Хартс» (0:3).
«Фиорентина» крайне сложно противостоит римлянам. Из пяти последних очных встреч команда выиграла один раз при четырех поражениях.
«Лацио»
Римляне в нынешнем сезоне вновь постараются попасть в зону Лиги чемпионов. И пока команда осела на искомой 4 позиции.
Лациале прилично выглядят в атаке. 17 забитых мячей, 5 из которых в активе Чиро Иммобиле, являются отличным показателем.
Зато свой последний поединок «Лацио» сыграл не столь уверенно. В матче Лиги Европы римляне не смогли переиграть «Штурм» (0:0).
Фактор Иммобиле наверняка сыграет свою роль в этом матче. Ведущий форвард римлян мотивирован улучшить свои результативные показатели.
Прогноз и ставка
На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лацио» — за 2.85.
«Фиорентина» имеет проблемы с реализацией.
Римляне традиционно успешно играют с «фиалками». Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.85.