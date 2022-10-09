«Монпелье» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 октября, начало — в 14:00 мск. «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» все никак не выйдет из роли середняка Лиги 1. Вот и нынешнее 10 место является показательным.

Причем команда обходится без паритетов. В 9 матчах одержано 5 побед при 4 поражениях.

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В своем последнем поединке «Монпелье» разочаровал. На выезде команда уступила «Тулузе» (4:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Монпелье» традиционно неудачно играет с «Монако». Из пяти последних очных встреч команда уступила трижды.

«Монако»

Монегаски пока только пятые. Причем главной проблемой команды является не самая надежная оборона, давшая результативный сбой уже 13 раз.

«Монако» намерено побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только для этого нужно срочно прибавлять во многих компонентах.

Зато три своих последних матча монегаски выиграли. «Реймс» был обыгран со счетом 0:3, «Нант» — 4:1, «Трабзонспор» — 3:1.

Привычно выделяется Уиссам Бен Йеддер. В его активе 4 забитых мячей в Лиге 1.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Монпелье» — за 3.82.

«Монпелье» крайне нестабилен.

«Монако» заметно прибавило в последних матчах .

Монегаски прекрасно выглядели в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.