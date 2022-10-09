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    Монегаски начинают и выигрывают!

    «Монпелье» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лига 1, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Монако»
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    Уиссам Бен Йеддер
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 октября, начало — в 14:00 мск. «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Октября 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 14:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Монпелье»

    «Монпелье» все никак не выйдет из роли середняка Лиги 1. Вот и нынешнее 10 место является показательным.

    Причем команда обходится без паритетов. В 9 матчах одержано 5 побед при 4 поражениях.

    Коэффициенты матча Монпелье — Монако

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    В своем последнем поединке «Монпелье» разочаровал. На выезде команда уступила «Тулузе» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Монпелье» традиционно неудачно играет с «Монако». Из пяти последних очных встреч команда уступила трижды.

    «Монако»

    Монегаски пока только пятые. Причем главной проблемой команды является не самая надежная оборона, давшая результативный сбой уже 13 раз.

    «Монако» намерено побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только для этого нужно срочно прибавлять во многих компонентах.

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    • Зато три своих последних матча монегаски выиграли. «Реймс» был обыгран со счетом 0:3, «Нант» — 4:1, «Трабзонспор» — 3:1.

    Привычно выделяется Уиссам Бен Йеддер. В его активе 4 забитых мячей в Лиге 1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Монпелье» — за 3.82.

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    «Монпелье» крайне нестабилен.

    «Монако» заметно прибавило в последних матчах.

    Монегаски прекрасно выглядели в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.

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    «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Монегаски начинают и выигрывают!
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