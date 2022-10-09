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    Позволит ли себе «Наполи» недооценку «Кремонезе»?

    «Кремонезе» — «Наполи». Ставки (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Наполи»
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    «Наполи» лидирует в Серии А
    9 октября, Кремона, стадион «Джованни Дзини» — «Кремонезе» примет «Наполи» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 19:00 мск. «Кремонезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Октября 2022 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 19:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Кремонезе»

    «Кремонезе» после очень длительного отсутствия смог вернуться в элиту итальянского футбола. В прошлом сезоне он стал вторым в Серии B и благодаря этому получил повышение в классе.

    Однако пока в высшем дивизионе команда не может освоиться. После восьми проведенных туров она еще ни разу не победила, трижды сыграв вничью и пять встреч проиграв.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Наполи

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    И с данными показателями клуб из города Кремона разместился в турнирной таблице вторым с конца, но от безопасной позиции он отстает всего на три балла.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних четырех поединках коллектив трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

    «Наполи»

    Неаполитанцы, как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+1 за 8 игр.

    Также грузин отметился ассистом в в матче против «Ливерпуля», который команда Лучано Спаллетти выиграла 4:1.

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  • 05/10/2022

    • Во втором туре ЛЧ «Наполи» разобрался с «Рейнджерс», победив 3:0. На данный момент «лазурные» уверенно возглавляют таблицу Серии А, и у команды лучшая разница мячей в турнире (+6).

    После разгрома «Рейнджерс» (3:0) «Адзурри» выиграли на выезде у «Милана» 2:1, дома «Партенопеи» победили «Торино» 3:1, а затем на выезде разгромили «Аякс» (6:1) в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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    «Кремонезе» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли себе «Наполи» недооценку «Кремонезе»?
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