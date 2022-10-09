9 октября, Кремона, стадион «Джованни Дзини» — «Кремонезе» примет «Наполи» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 19:00 мск. «Кремонезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Кремонезе» после очень длительного отсутствия смог вернуться в элиту итальянского футбола. В прошлом сезоне он стал вторым в Серии B и благодаря этому получил повышение в классе.

Однако пока в высшем дивизионе команда не может освоиться. После восьми проведенных туров она еще ни разу не победила, трижды сыграв вничью и пять встреч проиграв.

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И с данными показателями клуб из города Кремона разместился в турнирной таблице вторым с конца, но от безопасной позиции он отстает всего на три балла.

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В последних четырех поединках коллектив трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

«Наполи»

Неаполитанцы, как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+1 за 8 игр.

Также грузин отметился ассистом в в матче против «Ливерпуля», который команда Лучано Спаллетти выиграла 4:1.

Во втором туре ЛЧ «Наполи» разобрался с «Рейнджерс», победив 3:0. На данный момент «лазурные» уверенно возглавляют таблицу Серии А, и у команды лучшая разница мячей в турнире (+6).

После разгрома «Рейнджерс» (3:0) «Адзурри» выиграли на выезде у «Милана» 2:1, дома «Партенопеи» победили «Торино» 3:1, а затем на выезде разгромили «Аякс» (6:1) в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.