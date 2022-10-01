«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
У «Айнтрахта» был сумбурны старт сезона, но, судя по недавним матчам, ситуация начинает налаживаться.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Унион
Как раз перед международной паузой команда Оливера Гласнера одержала победу над «Штутгартом».
А незадолго до этого «Айнтрахт» выиграл у «Марселя» в матче Лиги чемпионов.
Были, правда, и неприятные моменты, в том числе поражения от лиссабонского «Спортинга» и «Вольфсбурга». Но все равно видно, что клуб из Франкфурта по-прежнему остается серьезной силой. Достаточно вспомнить, как легко действующий победитель Лиги Европы разбил «Лейпциг» (4:0).
«Унион»
«Унион» тем временем сенсационно захватил лидерство. Берлинский клуб набрал в семи матчах 17 очков.
«Унион» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. На данный момент у него пять побед и две ничьи.
В начале сентября команда Урса Фишера отобрала очки у «Баварии» (1:1), после чего одержала победы над «Кельном» и «Вольфсбургом».
Интересно, что параллельно с этим «Унион» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, проиграв первые два матча. Но в Бундеслиге неожиданный лидер пока что демонстрирует максимально эффективный футбол.
«Унион» пропустил лишь один гол в трех предыдущих матчах чемпионата на выезде.
Прогноз и ставка
На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Униона» — за 3.30.
«Унион», похоже, нашел идеальную тактику для матчей против команд, которые любят играть первым номером. Сезон только начался, а берлинский клуб уже успел обыграть «Лейпциг» и отобрать очки у «Баварии».
Так что вполне вероятно, что команда Фишера снова подловит соперника на ошибках.
В общем, выбираем не самую осторожную ставку на тотал «Униона» больше 1,5 за 2.74.