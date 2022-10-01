«Айнтрахт» сыграет на своем поле против берлинского «Униона» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

У «Айнтрахта» был сумбурны старт сезона, но, судя по недавним матчам, ситуация начинает налаживаться.

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Как раз перед международной паузой команда Оливера Гласнера одержала победу над «Штутгартом».

А незадолго до этого «Айнтрахт» выиграл у «Марселя» в матче Лиги чемпионов.

Были, правда, и неприятные моменты, в том числе поражения от лиссабонского «Спортинга» и «Вольфсбурга». Но все равно видно, что клуб из Франкфурта по-прежнему остается серьезной силой. Достаточно вспомнить, как легко действующий победитель Лиги Европы разбил «Лейпциг» (4:0).

«Унион»

«Унион» тем временем сенсационно захватил лидерство. Берлинский клуб набрал в семи матчах 17 очков.

«Унион» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. На данный момент у него пять побед и две ничьи.

В начале сентября команда Урса Фишера отобрала очки у «Баварии» (1:1), после чего одержала победы над «Кельном» и «Вольфсбургом».

Все прогнозы на Бундеслигу

Интересно, что параллельно с этим «Унион» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, проиграв первые два матча. Но в Бундеслиге неожиданный лидер пока что демонстрирует максимально эффективный футбол.

«Унион» пропустил лишь один гол в трех предыдущих матчах чемпионата на выезде.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Униона» — за 3.30.

«Унион», похоже, нашел идеальную тактику для матчей против команд, которые любят играть первым номером. Сезон только начался, а берлинский клуб уже успел обыграть «Лейпциг» и отобрать очки у «Баварии».

Так что вполне вероятно, что команда Фишера снова подловит соперника на ошибках.

В общем, выбираем не самую осторожную ставку на тотал «Униона» больше 1,5 за 2.74.