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    Сможет ли «Айнтрахт» обыграть неожиданного лидера Бундеслиги?

    «Айнтрахт» — «Унион». Прогноз (к. 2.74) и ставки на чемпионат Германии 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Унион»
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    «Унион» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Германии
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле против берлинского «Униона» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Октября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    У «Айнтрахта» был сумбурны старт сезона, но, судя по недавним матчам, ситуация начинает налаживаться.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Унион

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    Как раз перед международной паузой команда Оливера Гласнера одержала победу над «Штутгартом».

    А незадолго до этого «Айнтрахт» выиграл у «Марселя» в матче Лиги чемпионов.

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    • Были, правда, и неприятные моменты, в том числе поражения от лиссабонского «Спортинга» и «Вольфсбурга». Но все равно видно, что клуб из Франкфурта по-прежнему остается серьезной силой. Достаточно вспомнить, как легко действующий победитель Лиги Европы разбил «Лейпциг» (4:0).

    «Унион»

    «Унион» тем временем сенсационно захватил лидерство. Берлинский клуб набрал в семи матчах 17 очков.

    «Унион» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. На данный момент у него пять побед и две ничьи.

    В начале сентября команда Урса Фишера отобрала очки у «Баварии» (1:1), после чего одержала победы над «Кельном» и «Вольфсбургом».

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    Интересно, что параллельно с этим «Унион» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, проиграв первые два матча. Но в Бундеслиге неожиданный лидер пока что демонстрирует максимально эффективный футбол.

    «Унион» пропустил лишь один гол в трех предыдущих матчах чемпионата на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Униона» — за 3.30.

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    «Унион», похоже, нашел идеальную тактику для матчей против команд, которые любят играть первым номером. Сезон только начался, а берлинский клуб уже успел обыграть «Лейпциг» и отобрать очки у «Баварии».

    Так что вполне вероятно, что команда Фишера снова подловит соперника на ошибках.

    В общем, выбираем не самую осторожную ставку на тотал «Униона» больше 1,5 за 2.74.

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    «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Айнтрахт» обыграть неожиданного лидера Бундеслиги?
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