«Ганновер»
«Ганновер» занимает четвертое место в турнирной таблице после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.
Беспроигрышная серия «Ганновера» в чемпионате составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке он одержал пять побед.
Коэффициенты матча Ганновер-96 — Гамбург
Перед международной паузой команда Штефана Ляйтля одержала гостевую победу над «Зандхаухеном» со счетом 3:2.
«Ганновер» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.
«Гамбург»
«Гамбург» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти турах 21 очко.
Победная серия легендарного клуба, застрявшего во втором дивизионе, составляет четыре матча.
В конце августа «Гамбург» одержал победу над «Нюрнбергом», после чего выиграл у «Карлсруэ», «Хольштайна» и «Фортуны».
«Гамбург» до сих пор не потерял ни одного очка в гостях.
Прогноз и ставка
На «Ганновер» в этом матче можно поставить за 3.25, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Гамбурга» — за 2.05.
«Гамбург», безусловно, круто стартовал, и в этом сезоне он, похоже, действительно будет главным претендентом на выход в первую Бундеслигу.
Но это не значит, что «Гамбург» пройдет всю дистанцию без спадов. «Ганновер» тоже здорово провел стартовый отрезок, поэтому в данном случае ставку на исход лучше не трогать.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.