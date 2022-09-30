«Гамбург» сыграет на выезде против «Ганновера» в рамках десятого тура второй Бундеслиги. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Ганновер» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер»

«Ганновер» занимает четвертое место в турнирной таблице после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

Беспроигрышная серия «Ганновера» в чемпионате составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке он одержал пять побед.

Коэффициенты матча Ганновер-96 — Гамбург 1X2Новым игрокам 3.353.652.07Фрибет$40

Перед международной паузой команда Штефана Ляйтля одержала гостевую победу над «Зандхаухеном» со счетом 3:2.

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«Ганновер» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.

«Гамбург»

«Гамбург» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти турах 21 очко.

Победная серия легендарного клуба, застрявшего во втором дивизионе, составляет четыре матча.

В конце августа «Гамбург» одержал победу над «Нюрнбергом», после чего выиграл у «Карлсруэ», «Хольштайна» и «Фортуны».

«Гамбург» до сих пор не потерял ни одного очка в гостях.

Прогноз и ставка

На «Ганновер» в этом матче можно поставить за 3.25, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Гамбурга» — за 2.05.

«Гамбург», безусловно, круто стартовал, и в этом сезоне он, похоже, действительно будет главным претендентом на выход в первую Бундеслигу.

Но это не значит, что «Гамбург» пройдет всю дистанцию без спадов. «Ганновер» тоже здорово провел стартовый отрезок, поэтому в данном случае ставку на исход лучше не трогать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.