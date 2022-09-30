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    «Гамбург» продлит победную серию?

    «Ганновер» — «Гамбург». Прогноз (к. 1.92) и ставки на вторую Бундеслигу 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Гамбург»
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    «Гамбург» до сих пор не потерял ни одного очка в гостях
    «Гамбург» сыграет на выезде против «Ганновера» в рамках десятого тура второй Бундеслиги. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Ганновер» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 30 Сентября 2022 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 19:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    «Ганновер»

    «Ганновер» занимает четвертое место в турнирной таблице после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    Беспроигрышная серия «Ганновера» в чемпионате составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке он одержал пять побед.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — Гамбург

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    Перед международной паузой команда Штефана Ляйтля одержала гостевую победу над «Зандхаухеном» со счетом 3:2.

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    «Ганновер» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.

    «Гамбург»

    «Гамбург» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти турах 21 очко.

    Победная серия легендарного клуба, застрявшего во втором дивизионе, составляет четыре матча.

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    • В конце августа «Гамбург» одержал победу над «Нюрнбергом», после чего выиграл у «Карлсруэ», «Хольштайна» и «Фортуны».

    «Гамбург» до сих пор не потерял ни одного очка в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Ганновер» в этом матче можно поставить за 3.25, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Гамбурга» — за 2.05.

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    «Гамбург», безусловно, круто стартовал, и в этом сезоне он, похоже, действительно будет главным претендентом на выход в первую Бундеслигу.

    Но это не значит, что «Гамбург» пройдет всю дистанцию без спадов. «Ганновер» тоже здорово провел стартовый отрезок, поэтому в данном случае ставку на исход лучше не трогать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

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    «Ганновер» — «Гамбург»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. «Гамбург» продлит победную серию?
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