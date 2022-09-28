Сборная Аргентины сыграет против команды Ямайки в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 28 сентября в Нью-Джерси, начало — в 03:00 мск. Аргентина — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентина за последние несколько лет вернула себе статус одной из лучших сборных мира. И прямо сейчас она чуть ли не главный фаворит предстоящего чемпионата мира.

Беспроигрышная серия аргентинцев составляет уже больше 30 матчей. За это время они успели выиграть Кубок Америки и спокойно пройти квалификацию ЧМ-2022.

Коэффициенты матча Аргентина — Ямайка 1X2Новым игрокам 1.089.5036.00Фрибет$40

Важный момент: Лионель Месси принимает активное участие не только в самых важных матчах, но и даже в самых обычных «товарняках».

Например, несколько дней назад Аргентина благодаря дублю своего капитана разгромила Гондурас (3:0).

В июне «альбиселесте» разгромили в рамках Финалиссимы сборную Италии (3:0), вскоре после чего разбили Эстонию (5:0). Все пять мячей в ворота эстонцев забил Месси.

Ямайка

Сборная Ямайки тем временем в очередной раз провалила отборочный турнир, не сумев попасть в финальную часть ЧМ-2022.

В начале года ямайцы выиграли лишь один из шести матчей квалификации. Еще в четырех случаях они потерпели поражение.

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В конце августа Ямайка провела два товарищеских матча — уступила Марокко и сыграла вничью с Катаром.

В этом году сборная Ямайки пропускала хотя бы один мяч в каждом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что матч завершится победой Аргентины. На ничью можно поставить за 12.75, а на Ямайку — за 32.00.

Безусловно, единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько мячей получит Ямайка.

И вполне вероятно, что текст легендарной песни группы «Чайф» снова будет актуален. Аргентина — Ямайка 5:0? Легко. Аргентина сейчас никого не жалеет даже в товарищеских матчах.

Ставка — тотал Аргентины больше 3,5 за 2.13.