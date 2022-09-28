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    Аргентина — Ямайка 5:0?

    Аргентина — Ямайка. Прогноз (к. 2:13) и ставки на товарищеский матч 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Ямайка
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    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет против команды Ямайки в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 28 сентября в Нью-Джерси, начало — в 03:00 мск. Аргентина — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Сентября 2022 года
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    Аргентина

    Аргентина за последние несколько лет вернула себе статус одной из лучших сборных мира. И прямо сейчас она чуть ли не главный фаворит предстоящего чемпионата мира.

    Беспроигрышная серия аргентинцев составляет уже больше 30 матчей. За это время они успели выиграть Кубок Америки и спокойно пройти квалификацию ЧМ-2022.

    Коэффициенты матча Аргентина — Ямайка

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    Важный момент: Лионель Месси принимает активное участие не только в самых важных матчах, но и даже в самых обычных «товарняках».

    Например, несколько дней назад Аргентина благодаря дублю своего капитана разгромила Гондурас (3:0).

    В июне «альбиселесте» разгромили в рамках Финалиссимы сборную Италии (3:0), вскоре после чего разбили Эстонию (5:0). Все пять мячей в ворота эстонцев забил Месси.

    Ямайка

    Сборная Ямайки тем временем в очередной раз провалила отборочный турнир, не сумев попасть в финальную часть ЧМ-2022.

    В начале года ямайцы выиграли лишь один из шести матчей квалификации. Еще в четырех случаях они потерпели поражение.

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    В конце августа Ямайка провела два товарищеских матча — уступила Марокко и сыграла вничью с Катаром.

    В этом году сборная Ямайки пропускала хотя бы один мяч в каждом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что матч завершится победой Аргентины. На ничью можно поставить за 12.75, а на Ямайку — за 32.00.

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    Безусловно, единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько мячей получит Ямайка.

    И вполне вероятно, что текст легендарной песни группы «Чайф» снова будет актуален. Аргентина — Ямайка 5:0? Легко. Аргентина сейчас никого не жалеет даже в товарищеских матчах.

    Ставка — тотал Аргентины больше 3,5 за 2.13.

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    Аргентина — Ямайка: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. Аргентина — Ямайка 5:0?
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