Аргентина
Аргентина за последние несколько лет вернула себе статус одной из лучших сборных мира. И прямо сейчас она чуть ли не главный фаворит предстоящего чемпионата мира.
Беспроигрышная серия аргентинцев составляет уже больше 30 матчей. За это время они успели выиграть Кубок Америки и спокойно пройти квалификацию ЧМ-2022.
Коэффициенты матча Аргентина — Ямайка
Важный момент: Лионель Месси принимает активное участие не только в самых важных матчах, но и даже в самых обычных «товарняках».
Например, несколько дней назад Аргентина благодаря дублю своего капитана разгромила Гондурас (3:0).
В июне «альбиселесте» разгромили в рамках Финалиссимы сборную Италии (3:0), вскоре после чего разбили Эстонию (5:0). Все пять мячей в ворота эстонцев забил Месси.
Ямайка
Сборная Ямайки тем временем в очередной раз провалила отборочный турнир, не сумев попасть в финальную часть ЧМ-2022.
В начале года ямайцы выиграли лишь один из шести матчей квалификации. Еще в четырех случаях они потерпели поражение.
В конце августа Ямайка провела два товарищеских матча — уступила Марокко и сыграла вничью с Катаром.
В этом году сборная Ямайки пропускала хотя бы один мяч в каждом матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что матч завершится победой Аргентины. На ничью можно поставить за 12.75, а на Ямайку — за 32.00.
Безусловно, единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько мячей получит Ямайка.
И вполне вероятно, что текст легендарной песни группы «Чайф» снова будет актуален. Аргентина — Ямайка 5:0? Легко. Аргентина сейчас никого не жалеет даже в товарищеских матчах.
Ставка — тотал Аргентины больше 3,5 за 2.13.