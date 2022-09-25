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    Мексика снова проиграет в товарищеском матче?

    Мексика — Перу. Прогноз (к. 2.22) и ставки на товарищеский матч 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Перу
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    Ирвинг Лосано
    Сборные Мексики сыграет против команды Перу в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 25 сентября в Пасадене, начало — в 04:00 мск. Мексика — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Сентября 2022 года
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    Мексика

    Для мексиканцев предстоящий матч станет очередным этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира.

    В этом году тренерский штаб сборной Мексики активно наигрывает состав на мундиаль в Катаре. Эксперименты, надо признать, получаются удачными далеко не всегда.

    Коэффициенты матча Мексика — Перу

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    В начале сентября «ацтеки» проиграли в рамках товарищеского матча команде Парагвая (0:1).

    В июне мексиканцы выиграли у Суринама (3:0) и сыграли вничью с Ямайкой (1:1) в Лиге наций КОНКАКАФ.

    А вот в контрольной игре с Уругваем команда Херардо Мартино проиграла, причем разгромно — 0:3. Правда, перед этим была победа над Нигерией — 2:1.

    Но Мексика вполне могла себе позволить слегка расслабиться. В начале года она ни разу не проиграла в шести матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Там, где результат имеет значение, мексиканцы играют заметно лучше.

    Перу

    Сборная Перу была в шаге от выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре, но в итоге не смога обыграть в стыковом матче команду Австралии. Соперник вырвал путевку на мундиаль в серии пенальти.

    А отборочный турнир в Южной Америке перуанцы завершили на пятом месте. До проходной четвертой строчки им не хватило двух очков. В общем, катастрофа.

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    С тех пор перуанская сборная пока не провела ни одного матча. В этом просто не было смысла.

    В этом году сборная Перу провела восемь матчей, в которых потерпела лишь одно поражение в основное время.

    Прогноз и ставка

    На Мексику в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу Перу — за 3.32.

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    Игра, важна, прежде всего, для Мексики. Но не с точки зрения результата. Тренерскому штабу «ацтеков» в самое ближайшее время предстоит определиться с составом на ЧМ.

    А это значит, что сейчас каждый будет стараться проявить себя. И соответственно, вполне вероятно, что мексиканцы обыграют Перу.

    Ставка — победа Мексики за 2.22.

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    Мексика — Перу: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Мексика снова проиграет в товарищеском матче?
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