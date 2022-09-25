Сборные Мексики сыграет против команды Перу в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 25 сентября в Пасадене, начало — в 04:00 мск. Мексика — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Для мексиканцев предстоящий матч станет очередным этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира.

В этом году тренерский штаб сборной Мексики активно наигрывает состав на мундиаль в Катаре. Эксперименты, надо признать, получаются удачными далеко не всегда.

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В начале сентября «ацтеки» проиграли в рамках товарищеского матча команде Парагвая (0:1).

В июне мексиканцы выиграли у Суринама (3:0) и сыграли вничью с Ямайкой (1:1) в Лиге наций КОНКАКАФ.

А вот в контрольной игре с Уругваем команда Херардо Мартино проиграла, причем разгромно — 0:3. Правда, перед этим была победа над Нигерией — 2:1.

Но Мексика вполне могла себе позволить слегка расслабиться. В начале года она ни разу не проиграла в шести матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Там, где результат имеет значение, мексиканцы играют заметно лучше.

Перу

Сборная Перу была в шаге от выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре, но в итоге не смога обыграть в стыковом матче команду Австралии. Соперник вырвал путевку на мундиаль в серии пенальти.

А отборочный турнир в Южной Америке перуанцы завершили на пятом месте. До проходной четвертой строчки им не хватило двух очков. В общем, катастрофа.

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С тех пор перуанская сборная пока не провела ни одного матча. В этом просто не было смысла.

В этом году сборная Перу провела восемь матчей, в которых потерпела лишь одно поражение в основное время.

Прогноз и ставка

На Мексику в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу Перу — за 3.32.

Игра, важна, прежде всего, для Мексики. Но не с точки зрения результата. Тренерскому штабу «ацтеков» в самое ближайшее время предстоит определиться с составом на ЧМ.

А это значит, что сейчас каждый будет стараться проявить себя. И соответственно, вполне вероятно, что мексиканцы обыграют Перу.

Ставка — победа Мексики за 2.22.