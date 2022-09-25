ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 23:50
    • Гол Салаи принес Венгрии победу над Германией
  • 23:40
    • Италия минимально выиграла у Англии
  • 23:48
    • Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас
  • 23:39
    • Финляндия и Румыния разошлись миром, Босния обыграла Черногорию
  • 23:11
    • Игроки «Барселоны» Араухо и Кунде получили травмы в сборных
  • 20:04
    • Холанн: Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь
  • 19:35
    • Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»
    Все новости спорта

    Вернется ли Люксембург к победам?

    Люксембург — Литва. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Лигу наций 25 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Люксембурга Прогнозы на Сборная Литвы Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Люксембург — Литва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люксембург не знает побед три последних матча
    Cборная Люксембурга сыграет на своем поле против команды Литвы в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Люксембург — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 25 Сентября 2022 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Литва Литва
  • Вильнюс
    •

    Люксембург

    «Красные львы» показали не такие хорошие результаты в группе С, но все же смогли забраться на второе место в турнирной таблице набрав 8 очков.

    На старте группового этапа сборная Люксембурга показала хорошие результаты и одержала две победы подряд над такими соперниками как Литва обыграв их со счетом 0:2 и Фарерские острова со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Люксембург — Литва

    1X2Новым игрокам
  • 1.553.856.90Фрибет$40
    •

    Но после этого «красные львы» начали терять очки. Сначала Люксембург проиграл Турции со счетом 0:2, а после этого не смог определить сильнейшего в матче с Фарерскими островами, завершив поединок ничьей со счетом 2:2.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В прошлом туре коллектив снова не сумел выиграть, сыграв вничью 3:3 с Турцией на выезде.

    Литва

    Литва не смогла выиграть ни одной встречи со старта турнира. Она потерпела 4 поражения подряд, три из которых всухую.

    Начали аутсайдеры с поражения от Люксембурга (0:2). Во матче с Турцией Литва проиграла с более крупным счетом (0:6). Фарерам хозяева проиграли 1:2.

  • Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • Все интриги оставшихся двух туров Лиги наций УЕФА
  • 22/09/2022

    • Второй круг «желтые» с поражения от турков. 14 июня литовская сборная проиграла 0:2. Оно стало шестым подряд в рамках официальной серии.

    Эта серия прервалась в прошлом матче группового раунда Лиги наций, в котором коллектив сыграл вничью с Фарерами (1:1) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 7,63, тогда как ничья — в 3,82.

    Наши прогноз и ставка — Люксембург выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Мария — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Остапенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЮАР — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Грузия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Люксембург — Литва: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли Люксембург к победам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры