Cборная Люксембурга сыграет на своем поле против команды Литвы в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Люксембург — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

«Красные львы» показали не такие хорошие результаты в группе С, но все же смогли забраться на второе место в турнирной таблице набрав 8 очков.

На старте группового этапа сборная Люксембурга показала хорошие результаты и одержала две победы подряд над такими соперниками как Литва обыграв их со счетом 0:2 и Фарерские острова со счетом 0:1.

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Но после этого «красные львы» начали терять очки. Сначала Люксембург проиграл Турции со счетом 0:2, а после этого не смог определить сильнейшего в матче с Фарерскими островами, завершив поединок ничьей со счетом 2:2.

Все прогнозы на Лигу наций

В прошлом туре коллектив снова не сумел выиграть, сыграв вничью 3:3 с Турцией на выезде.

Литва

Литва не смогла выиграть ни одной встречи со старта турнира. Она потерпела 4 поражения подряд, три из которых всухую.

Начали аутсайдеры с поражения от Люксембурга (0:2). Во матче с Турцией Литва проиграла с более крупным счетом (0:6). Фарерам хозяева проиграли 1:2.

Второй круг «желтые» с поражения от турков. 14 июня литовская сборная проиграла 0:2. Оно стало шестым подряд в рамках официальной серии.

Эта серия прервалась в прошлом матче группового раунда Лиги наций, в котором коллектив сыграл вничью с Фарерами (1:1) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42.

Успех гостей оценивается в 7,63, тогда как ничья — в 3,82.

Наши прогноз и ставка — Люксембург выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,14.