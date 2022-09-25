Люксембург
«Красные львы» показали не такие хорошие результаты в группе С, но все же смогли забраться на второе место в турнирной таблице набрав 8 очков.
На старте группового этапа сборная Люксембурга показала хорошие результаты и одержала две победы подряд над такими соперниками как Литва обыграв их со счетом 0:2 и Фарерские острова со счетом 0:1.
Коэффициенты матча Люксембург — Литва
Но после этого «красные львы» начали терять очки. Сначала Люксембург проиграл Турции со счетом 0:2, а после этого не смог определить сильнейшего в матче с Фарерскими островами, завершив поединок ничьей со счетом 2:2.
В прошлом туре коллектив снова не сумел выиграть, сыграв вничью 3:3 с Турцией на выезде.
Литва
Литва не смогла выиграть ни одной встречи со старта турнира. Она потерпела 4 поражения подряд, три из которых всухую.
Начали аутсайдеры с поражения от Люксембурга (0:2). Во матче с Турцией Литва проиграла с более крупным счетом (0:6). Фарерам хозяева проиграли 1:2.
Второй круг «желтые» с поражения от турков. 14 июня литовская сборная проиграла 0:2. Оно стало шестым подряд в рамках официальной серии.
Эта серия прервалась в прошлом матче группового раунда Лиги наций, в котором коллектив сыграл вничью с Фарерами (1:1) дома.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42.
Успех гостей оценивается в 7,63, тогда как ничья — в 3,82.
Наши прогноз и ставка — Люксембург выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,14.