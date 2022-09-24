Встреча сборных Испании и Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций А состоится 24 сентября в Сарагосе. Начало в 21:45 мск. Обслужит игру Клеман Тюрпен. Испания — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

После четырех туров Испания возглавляет вторую таблицу Лиги А, имея 8 очков на счету. Борьба с Португалией за выход в плей-офф набирает обороты, однако испанцы на коне именно за счет более стабильных выступлений.

«Красная фурия» выиграла два поединка подряд. Подопечные Луиса Энрике победили Швейцарию 1:0 и справились с Чехией, забив ей 2 безответных мяча.

Отметим, что испанцы — единственная команда в группе, у которой нет ни одного поражения. Ранее они сыграли вничью с Чехией (2:2) и Португалией (1:1).

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Напомним, что в прошлом розыгрыше Испания дошла до финала турнира, где проиграла Франции 1:2.

Швейцария

Гости имеют худшие результаты в квартете, вследствие чего занимают последнее место. В их активе только 3 очка, которые они набрали в матче с Португалией, нанеся ей первое поражение.

Как бы там ни было, победа над португальцами проблему не решает. У швейцарцев 3 фиаско подряд и разнице -5 (2:7). Главной задачей сейчас является спасение от вылета.

Ранее Швейцария потерпела поражения в матчах с Испанией (0:1), Португалией (0:4) и Чехией (1:2).

На данный момент швейцарцы не могут выиграть на выезде в этом турнире уже 6 матчей подряд, имея 5 поражений.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеры дают следующие: 1.50 победа Испании, 4.40 ничьи и 7.00 победа Швейцарии.

Испания безусловно фаворит встречи, которому необходимо победить, чтобы сохранить лидерство за 2 тура до плей-офф.

Учитывая результативность матчей с участием испанцев, вряд ли стоит ждать крупного счета. Прошлая игра команд завершилась с одним нулем на табло. Можно поставить на двойной исход «П1 + обе забьют (нет)» за 2.21.

Безусловно стоит обратить внимание на вариант с тотал меньше 2.5, который дают с коэффициентом 1.85.