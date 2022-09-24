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    Отстоит ли Испания первое место?

    Испания — Швейцария. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Швейцария
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    Альваро Мората
    Встреча сборных Испании и Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций А состоится 24 сентября в Сарагосе. Начало в 21:45 мск. Обслужит игру Клеман Тюрпен. Испания — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания

    После четырех туров Испания возглавляет вторую таблицу Лиги А, имея 8 очков на счету. Борьба с Португалией за выход в плей-офф набирает обороты, однако испанцы на коне именно за счет более стабильных выступлений.

    «Красная фурия» выиграла два поединка подряд. Подопечные Луиса Энрике победили Швейцарию 1:0 и справились с Чехией, забив ей 2 безответных мяча.

    Отметим, что испанцы — единственная команда в группе, у которой нет ни одного поражения. Ранее они сыграли вничью с Чехией (2:2) и Португалией (1:1).

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    Напомним, что в прошлом розыгрыше Испания дошла до финала турнира, где проиграла Франции 1:2.

    Швейцария

    Гости имеют худшие результаты в квартете, вследствие чего занимают последнее место. В их активе только 3 очка, которые они набрали в матче с Португалией, нанеся ей первое поражение.

    Как бы там ни было, победа над португальцами проблему не решает. У швейцарцев 3 фиаско подряд и разнице -5 (2:7). Главной задачей сейчас является спасение от вылета.

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    • Ранее Швейцария потерпела поражения в матчах с Испанией (0:1), Португалией (0:4) и Чехией (1:2).

    На данный момент швейцарцы не могут выиграть на выезде в этом турнире уже 6 матчей подряд, имея 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеры дают следующие: 1.50 победа Испании, 4.40 ничьи и 7.00 победа Швейцарии.

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    Испания безусловно фаворит встречи, которому необходимо победить, чтобы сохранить лидерство за 2 тура до плей-офф.

    Учитывая результативность матчей с участием испанцев, вряд ли стоит ждать крупного счета. Прошлая игра команд завершилась с одним нулем на табло. Можно поставить на двойной исход «П1 + обе забьют (нет)» за 2.21.

    Безусловно стоит обратить внимание на вариант с тотал меньше 2.5, который дают с коэффициентом 1.85.

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    Испания — Швейцария: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Отстоит ли Испания первое место?
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