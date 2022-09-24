Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в четырех матчах два очка.
Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За два тура до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.
Коэффициенты матча Северная Ирландия — Косово
В июне Северная Ирландия дважды сыграла вничью с киприотами и потерпела поражения от Греции и Косова.
В этом году Северная Ирландии одержала лишь одну победу — над Люксембургом в рамках товарищеского матча в конце марта.
Косово
Сборная Косова находится на второй строчке в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.
Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.
Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).
Прогноз и ставка
На Северную Ирландию в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Косова — за 3.46.
Упертые косовары вряд ли захотят отдавать хозяевам три очка. В этом матче все-таки лучше сделать ставку на голы.
Ставка — обе команды забьют за 2.01.
Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Косова.