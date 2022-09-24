Сборная Северной Ирландии сыграет против команды Косова в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Северная Ирландия — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в четырех матчах два очка.

Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За два тура до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.

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В июне Северная Ирландия дважды сыграла вничью с киприотами и потерпела поражения от Греции и Косова.

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В этом году Северная Ирландии одержала лишь одну победу — над Люксембургом в рамках товарищеского матча в конце марта.

Косово

Сборная Косова находится на второй строчке в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.

Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).

Прогноз и ставка

На Северную Ирландию в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Косова — за 3.46.

Упертые косовары вряд ли захотят отдавать хозяевам три очка. В этом матче все-таки лучше сделать ставку на голы.

Ставка — обе команды забьют за 2.01.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Косова.