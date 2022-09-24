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    Северная Ирландия возьмет реванш у Косова?

    Северная Ирландия — Косово. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Лигу наций 24 сентября 2022 года

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    Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Косова
    Сборная Северной Ирландии сыграет против команды Косова в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Северная Ирландия — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 24 Сентября 2022 года
    Северная Ирландия
  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Северная Ирландия 19:00 Косово Косово
  • Лига наций УЕФА. C2
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    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в четырех матчах два очка.

    Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За два тура до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Косово

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    В июне Северная Ирландия дважды сыграла вничью с киприотами и потерпела поражения от Греции и Косова.

    Все прогнозы на футбол

    В этом году Северная Ирландии одержала лишь одну победу — над Люксембургом в рамках товарищеского матча в конце марта.

    Косово

    Сборная Косова находится на второй строчке в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

    Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.

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    • Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).

    Прогноз и ставка

    На Северную Ирландию в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Косова — за 3.46.

    Упертые косовары вряд ли захотят отдавать хозяевам три очка. В этом матче все-таки лучше сделать ставку на голы.

    Ставка — обе команды забьют за 2.01.

    Первый матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Косова.

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    Северная Ирландия — Косово: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Северная Ирландия возьмет реванш у Косова?
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