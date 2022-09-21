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    Российская «молодежка» обыграет белорусов с разгромным счетом?

    Белоруссия U21 — Россия U21. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия U21 — Россия U21
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    Осенью прошлого года молодежная сборная России одержала пять побед подряд
    Молодежная сборная России сыграет против команды Белоруссии в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 21 сентября, начало — в 17:00 мск. Белоруссия U21 — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Белоруссия U21

    Молодежная сборная Белоруссии ранее в этом году провела пять матчей, в которых одержала три победы.

    Но тут надо сразу отметить, что обыгрывали белорусы довольно посредственные команды.

    Например, в отборе на Евро-2023 команда Сергея Ясинского одержала две победы на сборной Кипра. В марте белорусская молодежка выиграла у киприотом со счетом 1:0, а в июне — 2:0.

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    Между этими играли сборная Белоруссии одержала гостевую победу над Азербайджаном (3:1) в рамках товарищеского матча.

    В остальных матчах белорусы проиграли — «молодежкам» Португалии (1:5) и Исландии (1:3).

    Россия U21

    Для молодежной сборной России предстоящая игра станет первой в этом году. Как известно, весной УЕФА отстранил все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

    Именно по этой причине российская «молодежка» не смогла завершить отборочный турнир Евро-2023.

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    • Главный тренер сборной России Михаил Галактионов собрал почти оптимальный состав на предстоящие матчи. После игры с белорусами его команда сыграет в Минске с Казахстаном.

    Осенью прошлого года молодежная сборная России одержала пять побед подряд, выиграв в том числе у сильных испанцев (1:0).

    Прогноз и ставка

    На Белоруссию в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу России — за 1.63.

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    В разные году у российской «молодежки» никогда не было проблем в матчах со сверстниками из Белоруссии. И в предстоящем их, скорее всего, тоже не будет. Как ни крути, а состав у белорусов заметно слабее.

    Ставка — победа России с форой (-1,0) за 2.14.

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    Белоруссия U21 — Россия U21: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на футбол. Российская «молодежка» обыграет белорусов с разгромным счетом?
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