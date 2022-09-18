ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнОт Холанна до Левандовского. Главные победители и неудачники 2-го тура Лиги чемпионов Скрин из NHL 23«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23? Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 21:36
    • «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 21:12
    • СКА вырвал выездную победу у «Динамо»
  • 20:13
    • Сборная Франции — первый финалист Евробаскета-2022
  • 19:54
    • «Трактор» разгромил «Нефтехимик»
  • 19:35
    • «Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Трактором»
  • 19:25
    • Кокорин: Я очень рад быть в «Арисе»
  • 19:06
    • Черчесов: Я рад, что нам не забил Головин
    Все новости спорта

    Голевой обмен обеспечен?!

    «Уфа» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Первая лига, 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Уфу Прогнозы на Краснодар-2 Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Краснодар-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Фищенко
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 13:00 мск. «Уфа» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 18 Сентября 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 13:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ — Первая лига
    •

    «Уфа»

    «Уфа» сезон полностью проваливает. Еще недавно игравший в элите клуб вообще может исчезнуть с футбольной карты России.

    Вот и предыдущий поединок команда провела не столь успешно. На выезде уфимцы расписали мировую со «СКА-Хабаровск» (1:1).

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 матчах игроки уфимского клуба отличились лишь 6 раз.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Уфа» не выглядит столь монолитно. Впрочем, в этом поединке команда наверняка будет активно идти в атаку.

    «Краснодар-2»

    Молодые кубанцы всегда ершисты. Вот и старт нынешнего сезона вышел показательным — 11 место и 10 очков в активе.

    При этом «Краснодар-2» может дать бой кому угодно. Да и вообще, кубанцы отличаются бескомпромиссностью, сыграв вничью лишь однажды.

  • Калюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • Возможно, будущие звезды мирового футбола
  • Сегодня

    • А вот в предыдущем туре «Краснодар-2» разочаровал результатом. Дома команда уступила «Енисею» (1:2).

    В этом поединке «Краснодар-2» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не отличается стабильностью результатов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Краснодара-2» — за 4.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Уфа» наверняка будет активно атаковать.

    «Краснодар-2» будет цепляться за очки.

    Обе команды атакуют не столь результативно, и наверняка постараются поправить эту статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рыбакина — Богдан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синякова — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры