«Уфа» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 13:00 мск. «Уфа» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» сезон полностью проваливает. Еще недавно игравший в элите клуб вообще может исчезнуть с футбольной карты России.

Вот и предыдущий поединок команда провела не столь успешно. На выезде уфимцы расписали мировую со «СКА-Хабаровск» (1:1).

Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 матчах игроки уфимского клуба отличились лишь 6 раз.

Прогнозы на ФНЛ

«Уфа» не выглядит столь монолитно. Впрочем, в этом поединке команда наверняка будет активно идти в атаку.

«Краснодар-2»

Молодые кубанцы всегда ершисты. Вот и старт нынешнего сезона вышел показательным — 11 место и 10 очков в активе.

При этом «Краснодар-2» может дать бой кому угодно. Да и вообще, кубанцы отличаются бескомпромиссностью, сыграв вничью лишь однажды.

А вот в предыдущем туре «Краснодар-2» разочаровал результатом. Дома команда уступила «Енисею» (1:2).

В этом поединке «Краснодар-2» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не отличается стабильностью результатов.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Краснодара-2» — за 4.50.

«Уфа» наверняка будет активно атаковать .

«Краснодар-2» будет цепляться за очки.

Обе команды атакуют не столь результативно, и наверняка постараются поправить эту статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.