«Уфа»
«Уфа» сезон полностью проваливает. Еще недавно игравший в элите клуб вообще может исчезнуть с футбольной карты России.
Вот и предыдущий поединок команда провела не столь успешно. На выезде уфимцы расписали мировую со «СКА-Хабаровск» (1:1).
Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 матчах игроки уфимского клуба отличились лишь 6 раз.
«Уфа» не выглядит столь монолитно. Впрочем, в этом поединке команда наверняка будет активно идти в атаку.
«Краснодар-2»
Молодые кубанцы всегда ершисты. Вот и старт нынешнего сезона вышел показательным — 11 место и 10 очков в активе.
При этом «Краснодар-2» может дать бой кому угодно. Да и вообще, кубанцы отличаются бескомпромиссностью, сыграв вничью лишь однажды.
А вот в предыдущем туре «Краснодар-2» разочаровал результатом. Дома команда уступила «Енисею» (1:2).
В этом поединке «Краснодар-2» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не отличается стабильностью результатов.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Краснодара-2» — за 4.50.
«Уфа»
«Краснодар-2» будет цепляться за очки.
Обе команды атакуют не столь результативно, и наверняка постараются поправить эту статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.