«Лион»
«Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 5 строчке в таблице Лиги 1.
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Лион» на выезде уступил «Монако» (2:1).
Коэффициенты матча Лион — ПСЖ
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 7 матчах «ткачи» пропустили уже 9 мячей.
«Лион» довольно сложно противостоит парижанам. Из пяти последних матчей «ткачи» выиграли лишь однажды при двух поражениях.
ПСЖ
Парижане не замечают оппонентов по Лиге 1. Лидерство ПСЖ ни у кого не вызывает сомнений.
Не секрет, что у парижан мощнейшая атакующая линия. В 7 матчах игроки команды забили 25 мячей.
В предыдущем туре ПСЖ добыл непростые три очка. Дома минимально был обыгран «Брест».
После того парижане еще и добыли победу в Лиге чемпионов. На выезде был обыгран хайфский «Маккаби» (1:3).
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лиона» — за 4.84.
«Лион» не лучшим образом обороняется. ПСЖ наверняка
Суператака парижан наверняка быстро проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ в 1 тайме с коэффициентом 2.06.