«Лион» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 5 строчке в таблице Лиги 1.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Лион» на выезде уступил «Монако» (2:1).

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Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 7 матчах «ткачи» пропустили уже 9 мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лион» довольно сложно противостоит парижанам. Из пяти последних матчей «ткачи» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

ПСЖ

Парижане не замечают оппонентов по Лиге 1. Лидерство ПСЖ ни у кого не вызывает сомнений.

Не секрет, что у парижан мощнейшая атакующая линия. В 7 матчах игроки команды забили 25 мячей.

В предыдущем туре ПСЖ добыл непростые три очка. Дома минимально был обыгран «Брест».

После того парижане еще и добыли победу в Лиге чемпионов. На выезде был обыгран хайфский «Маккаби» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лиона» — за 4.84.

«Лион» не лучшим образом обороняется. ПСЖ наверняка постарается забить быстрый мяч .

Суператака парижан наверняка быстро проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ в 1 тайме с коэффициентом 2.06.