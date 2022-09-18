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    ПСЖ оперативно разберется с «ткачами»

    «Лион» — ПСЖ. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Лион» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Сентября 2022 года
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    «Лион»

    «Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 5 строчке в таблице Лиги 1.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Лион» на выезде уступил «Монако» (2:1).

    Коэффициенты матча Лион — ПСЖ

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    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 7 матчах «ткачи» пропустили уже 9 мячей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лион» довольно сложно противостоит парижанам. Из пяти последних матчей «ткачи» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

    ПСЖ

    Парижане не замечают оппонентов по Лиге 1. Лидерство ПСЖ ни у кого не вызывает сомнений.

    Не секрет, что у парижан мощнейшая атакующая линия. В 7 матчах игроки команды забили 25 мячей.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре ПСЖ добыл непростые три очка. Дома минимально был обыгран «Брест».

    После того парижане еще и добыли победу в Лиге чемпионов. На выезде был обыгран хайфский «Маккаби» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лиона» — за 4.84.

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    «Лион» не лучшим образом обороняется. ПСЖ наверняка постарается забить быстрый мяч.

    Суператака парижан наверняка быстро проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ в 1 тайме с коэффициентом 2.06.

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    «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ оперативно разберется с «ткачами»
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