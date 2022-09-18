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    Мадридское дерби будет результативным

    «Атлетико» — «Реал». Дерзкая ставка за 5.70 на матч Примеры 18 сентября 2022 года

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    Альваро Мората
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2022 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Атлетико»

    «Матрасники» вряд ли довольны своим стартом в Примере. Лишь 7 место явно не устраивает, да и 10 очков в 5 матчах — не предел возможностей команды.

    В предыдущем туре «Атлетико» добыл три очка. Дома мадридцы устроили форменное побитие «Сельте» (4:1).

    Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид

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    А вот в Лиге чемпионов команду ждало разочарование. Выезд в Леверкузен завершился поражением от «Байера» (2:0).

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    «Атлетико» в последнее время сложно играет против «Реала» Мадрид. Из пяти последних матчей «матрасники» выиграли лишь раз.

    «Реал»

    «Сливочные» пока идут без потерь. В пяти матчах команда Карло Анчелотти выиграла все пять, забив 15 мячей.

    В минувшем туре «Реал» Мадрид вновь добыл три зачетный балла. Дома лидер Примеры не оставил шансов «Мальорке» (4:0).

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    • После того команда добыла победу и в Лиге чемпионов. «Реал» дома изящно и уверенно переиграл «РБ Лейпциг» (2:0).

    В этом поединке «Реал» Мадрид явно не планирует отсиживаться в тылах. Правда, играть «сливочным» придется без своего травмированного лидера атак Карима Бензема.

    Ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Атлетико» — за 3.28.

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    «Атлетико» наверняка постарается улучшить свою атакующую статистику.

    «Реал» Мадрид, несмотря на отсутствие Бензема, имеет высокий атакующий потенциал.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.

    Прогноз Василия Уткина за 2.80

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Атлетико» — «Реал»: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Мадридское дерби будет результативным
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