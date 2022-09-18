«Атлетико»
«Матрасники» вряд ли довольны своим стартом в Примере. Лишь 7 место явно не устраивает, да и 10 очков в 5 матчах — не предел возможностей команды.
В предыдущем туре «Атлетико» добыл три очка. Дома мадридцы устроили форменное побитие «Сельте» (4:1).
Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид
А вот в Лиге чемпионов команду ждало разочарование. Выезд в Леверкузен завершился поражением от «Байера» (2:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Атлетико» в последнее время сложно играет против «Реала» Мадрид. Из пяти последних матчей «матрасники» выиграли лишь раз.
«Реал»
«Сливочные» пока идут без потерь. В пяти матчах команда Карло Анчелотти выиграла все пять, забив 15 мячей.
В минувшем туре «Реал» Мадрид вновь добыл три зачетный балла. Дома лидер Примеры не оставил шансов «Мальорке» (4:0).
После того команда добыла победу и в Лиге чемпионов. «Реал» дома изящно и уверенно переиграл «РБ Лейпциг» (2:0).
В этом поединке «Реал» Мадрид явно не планирует отсиживаться в тылах. Правда, играть «сливочным» придется без своего травмированного лидера атак Карима Бензема.
Ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Атлетико» — за 3.28.
«Атлетико» наверняка постарается улучшить свою атакующую статистику.
«Реал» Мадрид, несмотря на отсутствие Бензема,
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.
Прогноз Василия Уткина за 2.80
Для остальных — более умеренный прогноз.