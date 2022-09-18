«Атлетико» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» вряд ли довольны своим стартом в Примере. Лишь 7 место явно не устраивает, да и 10 очков в 5 матчах — не предел возможностей команды.

В предыдущем туре «Атлетико» добыл три очка. Дома мадридцы устроили форменное побитие «Сельте» (4:1).

Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 3.103.452.30Фрибет$40

А вот в Лиге чемпионов команду ждало разочарование. Выезд в Леверкузен завершился поражением от «Байера» (2:0).

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«Атлетико» в последнее время сложно играет против «Реала» Мадрид. Из пяти последних матчей «матрасники» выиграли лишь раз.

«Реал»

«Сливочные» пока идут без потерь. В пяти матчах команда Карло Анчелотти выиграла все пять, забив 15 мячей.

В минувшем туре «Реал» Мадрид вновь добыл три зачетный балла. Дома лидер Примеры не оставил шансов «Мальорке» (4:0).

После того команда добыла победу и в Лиге чемпионов. «Реал» дома изящно и уверенно переиграл «РБ Лейпциг» (2:0).

В этом поединке «Реал» Мадрид явно не планирует отсиживаться в тылах. Правда, играть «сливочным» придется без своего травмированного лидера атак Карима Бензема.

Ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Атлетико» — за 3.28.

«Атлетико» наверняка постарается улучшить свою атакующую статистику.

«Реал» Мадрид, несмотря на отсутствие Бензема, имеет высокий атакующий потенциал .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70.

Прогноз Василия Уткина за 2.80

Для остальных — более умеренный прогноз.