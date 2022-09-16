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    Выйдет ли «Осер» из ямы?

    «Осер» — «Лорьян». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Лорьян»
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    «Осер» проиграл три последних матча
    «Осер» на своем поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 8-го тура Лиги 1. Матч состоится 16 сентября, начало — 22:00 (мск). «Осер» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Сентября 2022 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 22:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Осер»

    «Осер» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1 после семи сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Команда Жан-Марка Фурлана смогла выиграть у «Монпелье» и «Страсбурга» в первых турах. А встреча с «Анже» завершилась вничью.

    Коэффициенты матча Осер — Лорьян

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    В гостевых матчах против «Лилля» и «Лиона» футболистам «Осера» не удалось набрать очков, но и здесь они тоже выглядели безнадежными.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Как раз игра с «Ткачами» начала серию поражений клуба, которая сейчас составляет три поединка с общей разницей 1-9.

    «Лорьян»

    «Лорьян» в прошлом сезоне успешно провел борьбу за выживание. Команда финишировала на 16 позиции в турнирной таблице, опередив опасную зону на четыре очка.

    Это же первенство «рыбы» начали успешно и после семи проведенных матчей находятся на 4-й строке, имея на своем счету 16 зачетных пунктов.

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    • Единственную неудачу бретонцы потерпели в выездном поединке пятого тура первенства от «Ланса», уступив со счетом 2:5.

    После этого коллектив установил победную серию из трех матчей, которая действует до сих пор, с общей разницей 7-3.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Осер» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Осер» из ямы?
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