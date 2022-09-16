«Осер» на своем поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 8-го тура Лиги 1. Матч состоится 16 сентября, начало — 22:00 (мск). «Осер» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1 после семи сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Команда Жан-Марка Фурлана смогла выиграть у «Монпелье» и «Страсбурга» в первых турах. А встреча с «Анже» завершилась вничью.

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В гостевых матчах против «Лилля» и «Лиона» футболистам «Осера» не удалось набрать очков, но и здесь они тоже выглядели безнадежными.

Все прогнозы на Лигу 1

Как раз игра с «Ткачами» начала серию поражений клуба, которая сейчас составляет три поединка с общей разницей 1-9.

«Лорьян»

«Лорьян» в прошлом сезоне успешно провел борьбу за выживание. Команда финишировала на 16 позиции в турнирной таблице, опередив опасную зону на четыре очка.

Это же первенство «рыбы» начали успешно и после семи проведенных матчей находятся на 4-й строке, имея на своем счету 16 зачетных пунктов.

Единственную неудачу бретонцы потерпели в выездном поединке пятого тура первенства от «Ланса», уступив со счетом 2:5.

После этого коллектив установил победную серию из трех матчей, которая действует до сих пор, с общей разницей 7-3.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.