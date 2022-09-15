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    Турецкий чемпион обыграет сербского

    «Трабзонспор» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Црвена Звезда»
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    «Трабзонспор»
    В четверг, 15 сентября, во 2-м туре группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» дома сыграет против сербской «Црвены Звезды». Стартовый свисток к данной встрече прозвучит в 19:45 по мск. «Трабзонспор» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 15 Сентября 2022 года

    «Трабзонспор»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Турции «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.

    «Штормы» довольно-таки скромно выступают в еврокубках. Так, за последнее десятилетие они только трижды добирались до групповых стадий Лиги Европы и только раз выходили в плей-офф.

    Коэффициенты матча Трабзонспор — Црвена Звезда

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    Стартовал коллектив в Лиге чемпионов с последней стадии квалификации, но там был остановлен датским «Копенгагеном», проиграв ему сперва на выезде 1:2, после чего расписав дома мировую 0:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом туре данного турнира «Трабзонспор» уступил на выезде венгерскому «Ференцварошу» со счетом 2:3. А накануне в чемпионате страны он потерпел фиаско и от «Адана Демирспора» 2:3, и находится в середине турнирки.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» — одна из самых титулованных команд Сербии. Вот уже как пять лет подряд она становится чемпионом страны, каждый раз опережая своего заклятого врага «Партизан».

    На евроарене клуб из Белграда выступает постоянно, но особых успехов там не имеет, добираясь максимум до групповых этапов. Этот евросезон он начал с Лиги чемпионов.

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  • 12/09/2022

    • Там «звездаши» сперва легко справились с армянским «Пюником», дважды его обыграв, но затем споткнулись о «Маккаби» из Хайфы, проиграв в гостях 2:3 и расписав домашнюю мировую со счетом 2:2.

    Перебравшись в Лигу Европы «Црвена Звезда» в первом туре группового этапа дома потерпела фиаско от «Монако» со счетом 0:1, пропустив гол в пенальти в концовке игры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Црвены Звезды» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.54.

    «Трабзонспор» на своем арене должен приложить все силы после последних неудач и обыграть сербского чемпиона, который вне родных стен смотрится не совсем уверенно.

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    «Трабзонспор» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Турецкий чемпион обыграет сербского
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