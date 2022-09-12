ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси»
  • 08:20
    • Диас удушающим приемом победил Фергюсона в главном поединке UFC 279
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 00:11
    • Гол Жиго принес «Марселю» победу над «Лиллем»
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    «Трабзонспор» сейчас не в лучших конидиях

    «Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Суперлига, 12 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Адана Демирспор Прогнозы на Трабзонспор Прогнозы на Артём Дзюба
    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    12 сентября состоится поединок 6 тура чемпионата Турции, в котором «Адана Демирспор» примет «Трабзонспор». Начало в 21:30 мск. «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 12 Сентября 2022 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 21:30 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
    •

    «Адана Демирспор»

    Клуб Артема Дзюбы занимает 6 место. У него 10 очков на счету. В 5 турах команда выиграла 3 раза, потерпев всего одну ничью.

    Проиграв «Фенербахче» 2:4, «Адана Демирспор» победил «Умраниеспор» со счетом 1:0. Отметим, что Дзюба забил в матче с «Фенербахче».

    В прошлом туре хозяева продолжили набирать очки, но пришлось довольствоваться только одним. 4 сентября коллектив сыграл вничью с «Хатайспором» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    У россиянина Артема Дзюбы пока что только один забитый мяч на счету.

    «Трабзонспор»

    Гости занимают 8 место после 5 матчей в турнире. Они набрали те же 10 баллов. Разница только в забитых и пропущенных.

    После поражения от «Антальяспора» 2:5 и ничьи с «Галатасараем» 0:0, команда все же набрала полноценные 3 пункта, победив «Умраниеспор» со счетом 1:0.

  • Трансферный дайджест. 30 августа — 5 сентября
  • Перейдет ли Захарян в «Челси», Икарди в Турции, Фирмино в «Ювентусе» и другие трансферные слухи недели
  • 05/09/2022

    • Помимо чемпионата «Трабзонспор» игра в Лиге Европы. Там уже состоялся первый тур групповой стадии, в котором гости проиграл «Ференцварошу» 2:3.

    Эдин Вишча, Дорукхан Токоз, Бруно Перес, Андерс Трондсен не сыграют из-за травм.

    Прогноз и ставка

    По котировкам букмекеров, фаворитом являются хозяева — 2.30 на их победу и 3.00 на победу гостей.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Трабзонспор» сейчас не сильно радует результатами. Он нестабилен и вдобавок у него начались матчи в Лиге Европы. Это отнимает дополнительные силы. Так что у «Адана» есть хорошая возможность.

    По оценкам букмекеров, у хозяев высокие шансы на успех. Можно взять ставку на победу команды Артема Дзюбы.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Велес — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» сейчас не в лучших конидиях
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры