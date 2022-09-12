12 сентября состоится поединок 6 тура чемпионата Турции, в котором «Адана Демирспор» примет «Трабзонспор». Начало в 21:30 мск. «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

Клуб Артема Дзюбы занимает 6 место. У него 10 очков на счету. В 5 турах команда выиграла 3 раза, потерпев всего одну ничью.

Проиграв «Фенербахче» 2:4, «Адана Демирспор» победил «Умраниеспор» со счетом 1:0. Отметим, что Дзюба забил в матче с «Фенербахче».

В прошлом туре хозяева продолжили набирать очки, но пришлось довольствоваться только одним. 4 сентября коллектив сыграл вничью с «Хатайспором» 1:1.

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У россиянина Артема Дзюбы пока что только один забитый мяч на счету.

«Трабзонспор»

Гости занимают 8 место после 5 матчей в турнире. Они набрали те же 10 баллов. Разница только в забитых и пропущенных.

После поражения от «Антальяспора» 2:5 и ничьи с «Галатасараем» 0:0, команда все же набрала полноценные 3 пункта, победив «Умраниеспор» со счетом 1:0.

Помимо чемпионата «Трабзонспор» игра в Лиге Европы. Там уже состоялся первый тур групповой стадии, в котором гости проиграл «Ференцварошу» 2:3.

Эдин Вишча, Дорукхан Токоз, Бруно Перес, Андерс Трондсен не сыграют из-за травм.

Прогноз и ставка

По котировкам букмекеров, фаворитом являются хозяева — 2.30 на их победу и 3.00 на победу гостей.

«Трабзонспор» сейчас не сильно радует результатами. Он нестабилен и вдобавок у него начались матчи в Лиге Европы. Это отнимает дополнительные силы. Так что у «Адана» есть хорошая возможность.

По оценкам букмекеров, у хозяев высокие шансы на успех. Можно взять ставку на победу команды Артема Дзюбы.