«Алания» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» не столь яростны в атаке, но свое берут. Сейчас владикавказцы находятся на 3 месте, но метят повыше.

«Алания» не лучшим образом обороняется, и это привычно. В 8 матчах команда пропустила уже 8 мячей.

Минувший тур сложился для команды не столь успешно. Выезд в Казань завершился боевым паритетом (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Алания» наверняка максимально настроится на этот поединок. Лидерство челнинцев станет для хозяев дополнительным раздражителем.

КАМАЗ

Челнинцы внезапно захватили лидерство. Причем отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 очка.

КАМАЗ вообще видится главной сенсацией начала сезона. Челнинцы и в атаке убедительны (13 голов), и оборона надежна (4 пропущенных мяча).

В предыдущем туре КАМАЗ не смог добыть победу. Дома челнинцы расписали мировую с «Балтикой» (0:0).

Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна виктория.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу КАМАЗа — за 3.98.

«Алания» обладает мощной линией атаки .

КАМАЗ немного притормозил в последних матчах.

«Алания» играет дома, к тому же соперник в последних поединках немного сбавил обороты. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.40.