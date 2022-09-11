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    «Алания» быстро перевернет КАМАЗ

    «Алания» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Первая лига, 11 сентября 2022 года

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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 11 Сентября 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 19:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ — Первая лига
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    «Алания»

    «Барсы» не столь яростны в атаке, но свое берут. Сейчас владикавказцы находятся на 3 месте, но метят повыше.

    «Алания» не лучшим образом обороняется, и это привычно. В 8 матчах команда пропустила уже 8 мячей.

    Минувший тур сложился для команды не столь успешно. Выезд в Казань завершился боевым паритетом (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Алания» наверняка максимально настроится на этот поединок. Лидерство челнинцев станет для хозяев дополнительным раздражителем.

    КАМАЗ

    Челнинцы внезапно захватили лидерство. Причем отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 очка.

    КАМАЗ вообще видится главной сенсацией начала сезона. Челнинцы и в атаке убедительны (13 голов), и оборона надежна (4 пропущенных мяча).

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    • В предыдущем туре КАМАЗ не смог добыть победу. Дома челнинцы расписали мировую с «Балтикой» (0:0).

    Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна виктория.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу КАМАЗа — за 3.98.

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    «Алания» обладает мощной линией атаки.

    КАМАЗ немного притормозил в последних матчах.

    «Алания» играет дома, к тому же соперник в последних поединках немного сбавил обороты. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.40.

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    «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» быстро перевернет КАМАЗ
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