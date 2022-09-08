«Нант»
«Нант» в своем чемпионате стартовали неубедительно. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице.
Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Нант» в родных стенах разгромно уступил ПСЖ (0:3).
Коэффициенты матча Нант — Олимпиакос
Основным бичом команды является атака. В 6 матчах чемпионата «канарейки» забили всего 6 мячей.
«Нант» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят французов в атаку.
«Олимпиакос»
Вечный фаворит чемпионата Греции и в нынешнем сезоне не намерен сдавать свои позиции. Правда, без очковых потерь не обходится.
В минувшем туре чемпионата «Олимпиакос» победил. Дома команда переиграла «Ионикос» со счетом 3:1.
Причем атака команды действует довольно успешно. В 3 турах игроки «Олимпиакоса» забили уже 5 мячей.
В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно атаковать. Для этого у греков все есть.
Прогноз и ставка
На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Олимпиакоса» — за 3.10.
«Нант» начал сезон неуверенно.
Греки
Гости с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Олимпиакоса» с коэффициентом 3.10.