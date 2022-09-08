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    «Нант» — «Олимпиакос». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Олимпиакос»
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    Людовик Бла
    «Нант» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 08 Сентября 2022 года
    Нант
  • Лига Европы. Группа G
    •  Нант 22:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    «Нант»

    «Нант» в своем чемпионате стартовали неубедительно. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

    Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Нант» в родных стенах разгромно уступил ПСЖ (0:3).

    Коэффициенты матча Нант — Олимпиакос

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    Основным бичом команды является атака. В 6 матчах чемпионата «канарейки» забили всего 6 мячей.

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    «Нант» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят французов в атаку.

    «Олимпиакос»

    Вечный фаворит чемпионата Греции и в нынешнем сезоне не намерен сдавать свои позиции. Правда, без очковых потерь не обходится.

    В минувшем туре чемпионата «Олимпиакос» победил. Дома команда переиграла «Ионикос» со счетом 3:1.

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    • Причем атака команды действует довольно успешно. В 3 турах игроки «Олимпиакоса» забили уже 5 мячей.

    В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно атаковать. Для этого у греков все есть.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Олимпиакоса» — за 3.10.

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    «Нант» начал сезон неуверенно.

    Греки имеют огромный еврокубковый опыт.

    Гости с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Олимпиакоса» с коэффициентом 3.10.

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    «Нант» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Канареек» ждет коллизия
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