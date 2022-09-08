«Нант» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» в своем чемпионате стартовали неубедительно. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Нант» в родных стенах разгромно уступил ПСЖ (0:3).

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Основным бичом команды является атака. В 6 матчах чемпионата «канарейки» забили всего 6 мячей.

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«Нант» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят французов в атаку.

«Олимпиакос»

Вечный фаворит чемпионата Греции и в нынешнем сезоне не намерен сдавать свои позиции. Правда, без очковых потерь не обходится.

В минувшем туре чемпионата «Олимпиакос» победил. Дома команда переиграла «Ионикос» со счетом 3:1.

Причем атака команды действует довольно успешно. В 3 турах игроки «Олимпиакоса» забили уже 5 мячей.

В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно атаковать. Для этого у греков все есть.

Прогноз и ставка

На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Олимпиакоса» — за 3.10.

«Нант» начал сезон неуверенно.

Греки имеют огромный еврокубковый опыт .

Гости с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Олимпиакоса» с коэффициентом 3.10.