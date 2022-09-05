«Александрия» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

Команда Юрия Гуры стартовала отлично. 6 очков в двух стартовых турах — прекрасный показатель.

В минувшем туре УПЛ «Александрия» вырвала викторию в матче с «Минаем» (2:1). Жо того с таким же счетом был обыгран «Ингулец».

К слову, в каждом из матчей забивал Андрей Цуриков. Постепенно этот игрок становится лидером команды.

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«Александрия» традиционно сложно играет с «Металлистом». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

«Металлист»

Эта команда стартовала довольно прилично. «Металлист» в двух турах разжился четырьмя очками.

«Металлист» забил всего 3 мяча. При этом в свои ворота харьковчане пропустили дважды.

А вот в предыдущем туре «Металлист» не сумел победить. Матч с «Ингульцом» завершился боевой ничьей (1:1).

В этом поединке «Металлист» наверняка будет активно атаковать. Потенциал у харьковчан весьма высокий.

Прогноз и ставка

На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Металлиста» — за 4.34.

«Александрия» наверняка не будет отсиживаться в тылах .

«Металлист» постарается сыграть на своих лучших качествах.

Обе команды намерены активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.04.