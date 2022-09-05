«Александрия»
Команда Юрия Гуры стартовала отлично. 6 очков в двух стартовых турах — прекрасный показатель.
В минувшем туре УПЛ «Александрия» вырвала викторию в матче с «Минаем» (2:1). Жо того с таким же счетом был обыгран «Ингулец».
К слову, в каждом из матчей забивал Андрей Цуриков. Постепенно этот игрок становится лидером команды.
«Александрия» традиционно сложно играет с «Металлистом». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.
«Металлист»
Эта команда стартовала довольно прилично. «Металлист» в двух турах разжился четырьмя очками.
«Металлист» забил всего 3 мяча. При этом в свои ворота харьковчане пропустили дважды.
А вот в предыдущем туре «Металлист» не сумел победить. Матч с «Ингульцом» завершился боевой ничьей (1:1).
В этом поединке «Металлист» наверняка будет активно атаковать. Потенциал у харьковчан весьма высокий.
Прогноз и ставка
На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Металлиста» — за 4.34.
«Александрия»
«Металлист» постарается сыграть на своих лучших качествах.
Обе команды намерены активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.04.