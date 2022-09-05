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    «Александрия» и «Металлист» будут забивать

    «Александрия» — «Металлист». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, УПЛ, 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Металлист»
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    Юрий Гура
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 05 Сентября 2022 года
    Александрия
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    «Александрия»

    Команда Юрия Гуры стартовала отлично. 6 очков в двух стартовых турах — прекрасный показатель.

    В минувшем туре УПЛ «Александрия» вырвала викторию в матче с «Минаем» (2:1). Жо того с таким же счетом был обыгран «Ингулец».

    К слову, в каждом из матчей забивал Андрей Цуриков. Постепенно этот игрок становится лидером команды.

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    «Александрия» традиционно сложно играет с «Металлистом». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

    «Металлист»

    Эта команда стартовала довольно прилично. «Металлист» в двух турах разжился четырьмя очками.

    «Металлист» забил всего 3 мяча. При этом в свои ворота харьковчане пропустили дважды.

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    • А вот в предыдущем туре «Металлист» не сумел победить. Матч с «Ингульцом» завершился боевой ничьей (1:1).

    В этом поединке «Металлист» наверняка будет активно атаковать. Потенциал у харьковчан весьма высокий.

    Прогноз и ставка

    На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Металлиста» — за 4.34.

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    «Александрия» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    «Металлист» постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Обе команды намерены активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Александрия» — «Металлист»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Александрия» и «Металлист» будут забивать
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