«Черноморец»
Старт чемпионата одесситы не могут записать себе в актив. В двух стартовых турах набран всего один балл.
В минувшем туре УПЛ команда добыла один балл. На выезде «Черноморец» расписал сухую мировую с «Металлистом 1925».
Правда, одесский клуб пока не забивает. Между тем, Александр Гладкий еще должен сказать свое веское слово.
«Черноморец» традиционно сложно играет с «Ингульцом». Из трех очных поединков одесситы разжились двумя паритетами при одной неудаче.
«Ингулец»
Эта команда стартовала не лучшим образом. Петровцы набрали всего один пункт в двух матчах.
«Ингулец» первый зачетный балл заработал только в минувшем туре. Команда добилась ничьей с «Металлистом» (1:1).
А вот в стартовом туре «Ингулец» уступил. Причем команда дома уступила землякам из «Александрии» (1:2).
В этом поединке «Ингулец» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и соперник выглядит бледновато.
Прогноз и ставка
На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 2.98, а победу «Ингульца» — за 3.62.
«Черноморец»
«Ингулец» постарается реабилитироваться за стартовые неудачи.
Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.28.