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    Одесситы и петровцы будут атаковать

    «Черноморец» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, УПЛ, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Ингулец»
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    Сергей Лавриненко
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 15:00 Ингулец Ингулец
  • Петрово
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    «Черноморец»

    Старт чемпионата одесситы не могут записать себе в актив. В двух стартовых турах набран всего один балл.

    В минувшем туре УПЛ команда добыла один балл. На выезде «Черноморец» расписал сухую мировую с «Металлистом 1925».

    Правда, одесский клуб пока не забивает. Между тем, Александр Гладкий еще должен сказать свое веское слово.

    Все прогнозы на футбол

    «Черноморец» традиционно сложно играет с «Ингульцом». Из трех очных поединков одесситы разжились двумя паритетами при одной неудаче.

    «Ингулец»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. Петровцы набрали всего один пункт в двух матчах.

    «Ингулец» первый зачетный балл заработал только в минувшем туре. Команда добилась ничьей с «Металлистом» (1:1).

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    • А вот в стартовом туре «Ингулец» уступил. Причем команда дома уступила землякам из «Александрии» (1:2).

    В этом поединке «Ингулец» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и соперник выглядит бледновато.

    Прогноз и ставка

    На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 2.98, а победу «Ингульца» — за 3.62.

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    «Черноморец» постарается забить впервые в сезоне.

    «Ингулец» постарается реабилитироваться за стартовые неудачи.

    Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Черноморец» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Одесситы и петровцы будут атаковать
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