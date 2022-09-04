«Черноморец» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

Старт чемпионата одесситы не могут записать себе в актив. В двух стартовых турах набран всего один балл.

В минувшем туре УПЛ команда добыла один балл. На выезде «Черноморец» расписал сухую мировую с «Металлистом 1925».

Правда, одесский клуб пока не забивает. Между тем, Александр Гладкий еще должен сказать свое веское слово.

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«Черноморец» традиционно сложно играет с «Ингульцом». Из трех очных поединков одесситы разжились двумя паритетами при одной неудаче.

«Ингулец»

Эта команда стартовала не лучшим образом. Петровцы набрали всего один пункт в двух матчах.

«Ингулец» первый зачетный балл заработал только в минувшем туре. Команда добилась ничьей с «Металлистом» (1:1).

А вот в стартовом туре «Ингулец» уступил. Причем команда дома уступила землякам из «Александрии» (1:2).

В этом поединке «Ингулец» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и соперник выглядит бледновато.

Прогноз и ставка

На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 2.98, а победу «Ингульца» — за 3.62.

«Черноморец» постарается забить впервые в сезоне .

«Ингулец» постарается реабилитироваться за стартовые неудачи.

Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.28.